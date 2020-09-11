Его автором стал композитор Дэйв Коннолли, запись была сделана при участии 83 музыкантов на студии «Эбби Роуд». Новый гимн впервые прозвучит на стартовой игре сезона, в которой «Фулхэм» примет «Арсенал». Матч пройдет 12 сентября, начало – в 14:30 мск.