Английская Премьер-лига перед стартом сезона-2020/21 представила новый гимн.
Его автором стал композитор Дэйв Коннолли, запись была сделана при участии 83 музыкантов на студии «Эбби Роуд». Новый гимн впервые прозвучит на стартовой игре сезона, в которой «Фулхэм» примет «Арсенал». Матч пройдет 12 сентября, начало – в 14:30 мск.
Чемпионат Англии
«Нами не владеют страны и олигархи». Клопп подколол «Челси» и «Сити»
- В прошлом сезоне победителем АПЛ стал «Ливерпуль», «красные» выиграли титул впервые за 30 лет.
- Из-за пандемии коронавируса сезон-2019/20 доигрывался летом.
Чемпионат Голландии
The Sun: Промес перейдет в «Арсенал», в Лондоне его хочет видеть Артета
Чемпионат Англии
Билич анонсировал трансфер Ивановича в «Вест Бромвич»