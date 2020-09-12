Мы недолго, но скучали по английскому футболу, и вот он вернулся. По случаю этого замечательного события главный редактор Eurosport.ru Максим Акманцев и аналитик Вячеслав Палагин разобрали самые интересные темы предстоящего сезона:

  • новички лиги. Возвращение в АПЛ «Лидса», «Вест Брома» и «Фулхэма»
  • новый этап противостояния Клоппа и Гвардиолы
  • закупка «Челси». есть ли у Лэмпарда шансы побороться с «Сити» и «Ливерпулем» за чемпионство
  • еврокубки для английских команд
  • чем все закончится? Прогноз на сезон АПЛ
  • советы по фэнтези от фэнтези-неудачников
Чемпионат Англии
Трансферы «Челси» и битва «Ливерпуля» с «Сити». Подкаст о старте АПЛ
38 МИНУТ НАЗАД

Подкаст также доступен на других платформах. Например, его можно прослушать на Anchor.fm или Apple Podcasts.

А еще присоединяйтесь к нашей фэнтэзи-лиге на офсайте АПЛ.

Абрамович прокачал «Челси» на 200 млн. Как же финансовый фэйр-плей?

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Чемпионат Англии
АПЛ представила новый гимн
17 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Англии
Билич анонсировал трансфер Ивановича в «Вест Бромвич»
19 ЧАСОВ НАЗАД