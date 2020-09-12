Мы недолго, но скучали по английскому футболу, и вот он вернулся. По случаю этого замечательного события главный редактор Eurosport.ru Максим Акманцев и аналитик Вячеслав Палагин разобрали самые интересные темы предстоящего сезона:

новички лиги. Возвращение в АПЛ «Лидса», «Вест Брома» и «Фулхэма»

новый этап противостояния Клоппа и Гвардиолы

закупка «Челси». есть ли у Лэмпарда шансы побороться с «Сити» и «Ливерпулем» за чемпионство

еврокубки для английских команд

чем все закончится? Прогноз на сезон АПЛ

советы по фэнтези от фэнтези-неудачников

Чемпионат Англии Трансферы «Челси» и битва «Ливерпуля» с «Сити». Подкаст о старте АПЛ 38 МИНУТ НАЗАД

Подкаст также доступен на других платформах. Например, его можно прослушать на Anchor.fm или Apple Podcasts.

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Чемпионат Англии АПЛ представила новый гимн 17 ЧАСОВ НАЗАД