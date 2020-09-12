«Ливерпуль» и «Лидс» выдали лучший матч первого дня АПЛ. Вероятно, конкурентов у битвы «белых» и «красных» в первом туре не появится. В матче были и голы, и неожиданная интрига, и камбэк в АПЛ спустя 16 лет.

Команда Юргена Клоппа вновь показала характер и выгрызла очки в ситуации, когда многое указывало на то, что она могла бы их потерять. В такой парадигме «Ливерпуль» живет уже довольно давно. В чемпионском сезоне мерсисайдцы выдирали очки на последних минутах против «Лестера», «МЮ», «Тоттенхэма», «Кристал Пэлас» и еще нескольких клубов. Теперь настал черед «Лидса», который с двух ног вернулся в АПЛ, но все равно уступил.

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С составом уровня Чемпионшипа Марсело Бьельса навязал борьбу чемпиону хотя бы по счету. Статистически «Лидс» наиграл только на половину гола, забив при этом три – «Ливерпуль» победил абсолютно заслуженно.

Но! «Красные» забили первый мяч с пенальти на самом старте игры (это заставило «Лидс» атаковать сразу же). Второй прилетел после углового – тоже прямо не отражает качество футбола команды Клоппа. Третий мяч – заслуга гениально отыгравшего Мо Салаха: технически положить мяч в девятку из-за скопления людей – близко к нереальному, что подтверждает xG его удара (маленький розовый квадрат около границы штрафной в твите выше). Решающий гол тоже прилетел с точки, пусть и после равномерного давления.

Чисто статистически «Ливерпуль» должен был выиграть со счетом 2:1 или 2:0, но никак не заставлять Салаха забивать сложнейшие мячи. Без учета пенальти «красные» наиграли только на 1,5 мяча, из которых лишь один пришел с игры.

Суперреализацию неочевидных эпизодов «красные» показывали и в прошлом сезоне. В чемпионской кампании парни Клоппа забили на 10 мячей больше, чем должны были. При учете 14 побед с минимальным счетом эти банки могли, по очень грубым расчетам, принести мерсисайдцам 20 дополнительных очков (30 очков при 10 победах, вместо 10 очков при 10 ничьих). В том же сезоне «красные» и пропустили меньше того, на что наиграли – 33 мяча против 39,57 по xGA.

Можно подумать, что это не больше, чем просто цифры, но нет. Если бы события развивались по идеальному (статистически обоснованному) стечению обстоятельств, то в прошлом году чемпионом стал бы «Манчестер Сити». По системе ожидаемых очков команда Пепа взяла почти 87 баллов, против 74 у «скаузеров».

Если вернуться еще на сезон назад, то мерсисайдцы снова побили статистику, забив в эпичной погоне за «Манчестер Сити» на 9,5 мячей больше, пропустив при этом на 7 меньше. В сезоне-2017/18 ситуация с оверперформингом по голам тоже имела место, как и в розыгрыше-2016/17. Можете не верить, но и в сезоне-2015/16 команда Клоппа, занявшая восьмое место в АПЛ, тоже забила больше положенного (на 8,63 мяча).

Все это может привести к тому, что в сезоне-2020/21 «Ливерпуль» может наконец забить столько мячей, насколько наиграет, потому что дистанция обычно приводит статистику в норму. По два пенальти в ворота соперников у «красных» будет не всегда, поэтому чемпионская гонка в этом году обещает быть интересной.

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