«Ливерпуль» обыграл «Лидс» в матче первого тура АПЛ – 4:3.

Хет-триком в составе хозяев отметился египетский нападающий Мохамед Салах. После третьего гола он исполнил необычное празднование, закрыв уши руками.

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А после Мо показал в камеру характерный жест – он изобразил слово «восемь» из арабского языка.

Страйкер посвятил мяч своему другу и бывшему партнеру по сборной Египта Момену Закарии – футболист борется с боковым амиотрофическим склерозом, от которого скончался бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен. Мохамед исполнил коронное празднование Закарии, который играл под восьмым номером.

БАС – болезнь, при которой происходит поражение как верхних, так и нижних нейронов; это приводит к параличам и атрофии мышц.

Закария участвовал в отборочных матчах сборной Египта к ЧМ-2018 в России.

Перед стартом сезона мы разобрались в самых важных интригах АПЛ:

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