«Ливерпуль» обыграл «Лидс» в матче первого тура АПЛ – 4:3.
Хет-триком в составе хозяев отметился египетский нападающий Мохамед Салах. После третьего гола он исполнил необычное празднование, закрыв уши руками.
Чемпионат Бельгии
Промах года из Бельгии: игрок наступил на мяч в метре от пустых ворот
А после Мо показал в камеру характерный жест – он изобразил слово «восемь» из арабского языка.
Страйкер посвятил мяч своему другу и бывшему партнеру по сборной Египта Момену Закарии – футболист борется с боковым амиотрофическим склерозом, от которого скончался бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен. Мохамед исполнил коронное празднование Закарии, который играл под восьмым номером.
- БАС – болезнь, при которой происходит поражение как верхних, так и нижних нейронов; это приводит к параличам и атрофии мышц.
- Закария участвовал в отборочных матчах сборной Египта к ЧМ-2018 в России.
Перед стартом сезона мы разобрались в самых важных интригах АПЛ:
Чемпионат Испании
«Валенсия» сказала Черышеву искать новый клуб (Cadena SER)
Чемпионат России
Ловрен – о матче с Испанией в 2018-м: «Специально ударил Рамоса за Салаха»