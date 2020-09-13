Нападающий Мэйсон Гринвуд из «МЮ» попался на веселящем газе через несколько дней после того, как его отстранили от матчей сборной Англии.

Мэйсон и Фил Фоден из «Манчестер Сити» нарушили правила безопасности, связанные с угрозой распространения коронавируса – пригласили двух незнакомок в отель накануне матча сборной Англии в Лиге наций. Обоих парней отстранили, но для Гринвуда постыдные истории на этом не закончились – спустя несколько дней в сети появилось видео, на котором футболист вдыхает веселящий газ.

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В ролике, опубликованном The Sun, игрок наполняет воздушный шар с помощью баллона с оксидом азота, а затем вдыхает содержимое. «Мэйсон часто заходит после вечеринок и любит хорошо проводить время. Многие в Манчестере этим занимаются – особенно люди возраста Мэйсона», – цитирует The Sun человека, передавшего изданию видео. По его словам, инцидент произошел несколько недель назад.

Формально оксид азота в Британии не запрещен, но у употребления есть негативные эффекты – в стране зафиксировано несколько летальных случаев, связанных с вдыханием веселящего газа.

Новый сезон АПЛ стартовал 12 сентября. Для «МЮ» кампания стартует позже из-за участия в Лиге Европы.

Лига наций Гринвуд и Фоден отстранены от сборной – они привели в отель незнакомок 07/09/2020 В 14:51