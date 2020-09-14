Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на замечание Юргена Клоппа из «Ливерпуля» о том, что «синие» много тратят благодаря владельцу-олигарху.

«Для некоторых клубов менее важно, насколько неопределенным является будущее. Они принадлежат странам, принадлежат олигархам. Мы – другой клуб. Мы не можем изменить это за ночь и сказать: «Теперь мы хотим вести себя как «Челси». Они подписывают много игроков», – съязвил Юрген.

Чемпионат Англии «Нами не владеют страны и олигархи». Клопп подколол «Челси» и «Сити» 10/09/2020 В 18:09

«Меня это не слишком разозлило, скорее показалось немного забавным. Когда вы говорите о владельцах, я не думаю, что имеет значение, из какой они сферы бизнеса – мы говорим о владельцах клубов Премьер-лиги, они все чертовски богаты. Большинство команд, которые в наши дни выигрывают Премьер-лигу, набирают хорошие составы, – они делают это на высоком уровне с точки зрения денег.

Вы можете посмотреть на игроков «Ливерпуля»: Ван Дейк, Алиссон, Фабиньо, Кейта, Мане, Салах – невероятные игроки, за которых было заплачено очень высокую цену. Так что «Ливерпуль» сделал то же самое, они делали это в течение определенного периода времени», – цитирует Лэмпса Sky Sports.

Клопп и Лэмпард смогут лично обсудить вопрос совсем скоро – 20 сентября «Ливерпуль» и «Челси» сыграют в АПЛ.

Владелец «синих» действительно вложил в клуб кучу денег, но все в рамках фэйр-плей – разобрались, как это возможно.

А еще обусидили главные интриги АПЛ перед началом сезона:

Чемпионат Англии «Нами не владеют страны и олигархи». Клопп подколол «Челси» и «Сити» 10/09/2020 В 18:09