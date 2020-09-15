«Мы живем в мире, в котором много неопределенности. Для некоторых команд менее важно, насколько неопределенным является будущее. Они принадлежат странам, олигархам. Мы – другой клуб. Два года назад мы вышли в финал Лиги чемпионов, в прошлом – выиграли турнир. Мы стали победителями Премьер-лиги будучи клубом, которым являемся. Мы не можем изменить это за ночь и сказать: «Теперь мы хотим вести себя как «Челси», – перед стартом нового сезона Клопп в очередной раз объяснил причину пассивности «Ливерпуля» на рынке.
Немецкий тренер указал на очевидное: финансовые потоки сейчас распределяются вовсе не по спортивному принципу, а успехи на поле не гарантируют жирный трансферный бюджет. Фанаты «красных» наблюдают за рыночной активностью конкурентов по АПЛ и недоумевают: почему самый успешный клуб лиги пары последних сезонов может позволить себе лишь греческого ноунейма Константиноса Цимикаса за 13 млн евро и все лето торгуется с «Баварией» по Тьяго, за которого немецкий гранд хочет скромные 30 млн.
Всего два клуба лиги потратили меньше «Ливерпуля» – оба в прошлом сезоне боролись за выживание. «Челси» уже отвалил за 220 млн, «Сити» – 78. Пока конкуренты усиливаются, Клопп бросается голливудскими фразами: «Мы не будем защищать титул – мы атакуем следующий».
Реальность такова, что других способов взбодрить тоскующих фанатов у Юргена нет – седьмой по доходам клуб планеты действительно не может позволить роскошный шопинг. Первую причину обозначил сам коуч – команды вроде «синих» и «горожан» могут рассчитывать на серьезную финансовую поддержку владельцев. «Ливерпуль» живет по средствам и никогда не лезет в карман к американцам из Fenway Sports Group.
Журналист The Athletic и главный инсайдер мерсисайдцев Джеймс Пирс не выдержал постоянных нападок и все объяснил: «Посмотрите на отчетность, там все написано черным по белому. Все доходы реинвестируются обратно в клуб. На зарплаты игроков каждый год тратится более 340 млн евро – прибавьте к этому шесть месяцев без прибыли от матчей и затраты на строительство новой тренировочной базы стоимостью 54 млн евро».
Успехи эры Клоппа сделали клуб более мощным финансовым институтом, прибыль от операционной деятельности серьезно выросла. Выручка с матчей с 2017-го увеличилась на треть – благодаря расширению главной трибуны «Энфилда». Профит от телетрансляций за тот же период прокачался более чем вдвое благодаря рывку клуба с восьмого на первое место в чемпионате и успехам на европейской арене. Новые спонсорские сделки, продажи товаров с клубной атрибутикой и бонусы от Лиги чемпионов позволили в полтора раза поднять прибыль от коммерческой деятельности.
Выглядит так, будто «Ливерпуль» должен купаться в деньгах, – на деле все иначе. Если сложить получаемую в результате этого прогресса прибыль и отнять от нее сумму операционных расходов, то останутся жалкие полтора десятка миллионов. Если обобщить и оставить за скобками рыночную активность, мерсисайдцы вышли на плато безубыточности, ни о какой сверхприбыли от футбольной и околофутбольной деятельности речь не идет.
Дело вот в чем – рост доходов нивелируется увеличением денежных потоков в обратную сторону. Благодаря выгодной продаже Коутиньо «Барселоне» «Ливерпуль» купил несколько дорогих игроков – Алиссона, Ван Дейка, Фабиньо, Кейта. На рынке клуб не ушел в серьезный минус, но подписание крутых новичков и продление контрактов на улучшенных условиях с лидерами команды раздули зарплатную ведомость: с 2015 года она разрослась почти вдвое. Соответственно, растет и амортизация – каждый год в финансовый отчет попадает стоимость игрока, поделенная на длительность его контракта с прибавлением оклада.
Рыночный профит фиксируется одномоментно, поэтому на финансовые успехи в отдельные периоды нужно смотреть скептически: за последние три года «красные» отчитались о чистой прибыли в размере 223,5 млн евро до налогообложения. Это второй показатель в лиге, но цифра почти полностью состоит из доходов с продаж, тогда как еще большие расходы на покупку звезд и их зарплаты будут жирно размазаны по ближайшим трем-четырем годам из-за той самой амортизации.
Плюсуем к этому еще два фактора – клуб спустил почти 100 млн евро на новую тренировочную базу и расширение стадиона, столько же «красные» недополучат из-за пандемии.
«Тоттенхэм» тоже занялся домашней ареной, но более капитально – «шпоры» не просто модернизировали «Уайт Харт Лейн», а построили новую площадку за миллиард евро и влезли в огромные долги. Тут мы возвращаемся к тому, с чего начали – владельцы «Ливерпуля» планомерно подводят клуб к режиму самоокупаемости и не готовы ставить под удар его долгосрочную финансовую стабильность.
В последние сезоны «красные» ведут дела так, чтобы операционных доходов хватало на покрытие ежегодных затрат, а рыночный профит можно было реинвестировать обратно в состав. В текущих условиях эта созависимость стала еще крепче – неслучайно слухи об интересе к Алькантаре всплывают параллельно с разговорами об отъезде Вейналдума на «Камп Ноу». Это идентичные активы – они одногодки на последнем сезоне по контракту, и «Ливерпуль» тянет с трансфером потому, что надеется финансово подстраховаться.
В посткоронавирусную эпоху излишек средств нужен мерсисайдцам, чтобы сохранить позитивную динамику, которую правление создавало годами. Возросшие за последние сезоны операционные расходы и неуверенность в завтрашнем дне заставляют прагматичных владельцев исключать риски и со стороны наблюдать, как конкуренты пользуются благами просевшего рынка.