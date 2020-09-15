Бывший защитник «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» Бреде Хангеланд рассказал историю о том, как его бывший партнер по команде обратился клубу за помощью с заменой лампочки.
«Однажды вечером он находился у себя на кухне, и тут лампочка погасла. Каждый здравомыслящий человек достал бы новую и вкрутил ее сам. Но он так не поступил. Вместо этого он вызвал сотрудника клуба. Итак, бедному человеку пришлось час ехать из одного конца Лондона в другой, зайти на кухню футболиста, заменить лампочку и потратить еще час на дорогу домой», – рассказал норвежец в интервью NRK.
В рамках материала про стереотипы о глупых футболистах игрок рассказал еще несколько интересных историй о временах выступлений за «Фулхэм». Например, о том, что фанаты клуба были в шоке от его привычки ездить на тренировки на поезде вместо спорткара, а по пути читать книги. «Миф о недалеких футболистах процветает, потому что чаще всего в центре внимания находятся те, кто любит тратить время на приставку, гонять на спортивных тачках, играть в гольф и тому подобные занятия. Никому не кажется сексуальным, если ты читал Достоевского», – посетовал Бреде.
- В числе прочего Хангеланд рассказал о том, что постоянно беседовал с голкипером Марком Шварцером на философские темы.
- А еще о фанате «Фулхэма» из британского парламента, с которым он иногда обедал, а после посещал дебаты в Палате лордов.