«Однажды вечером он находился у себя на кухне, и тут лампочка погасла. Каждый здравомыслящий человек достал бы новую и вкрутил ее сам. Но он так не поступил. Вместо этого он вызвал сотрудника клуба. Итак, бедному человеку пришлось час ехать из одного конца Лондона в другой, зайти на кухню футболиста, заменить лампочку и потратить еще час на дорогу домой», – рассказал норвежец в интервью NRK .

В рамках материала про стереотипы о глупых футболистах игрок рассказал еще несколько интересных историй о временах выступлений за «Фулхэм». Например, о том, что фанаты клуба были в шоке от его привычки ездить на тренировки на поезде вместо спорткара, а по пути читать книги. «Миф о недалеких футболистах процветает, потому что чаще всего в центре внимания находятся те, кто любит тратить время на приставку, гонять на спортивных тачках, играть в гольф и тому подобные занятия. Никому не кажется сексуальным, если ты читал Достоевского», – посетовал Бреде.