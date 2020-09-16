Английский «Тоттенхэм» общается с «Реалом» о переходе двух футболистов – защитника Серхио Регилона и вингера Гарета Бэйла.

Левый защитник испанского гранда провел прошлый сезон на правах аренды за «Севилью» и впечатлил многие клубы Европы. «Манчестер Юнайтед» был фаворитом на подпись игрока, но «Мадрид» настоял на опции обратного выкупа, что не устроило «красных дьяволов». Как сообщает Daily Record, «шпоры» оказались более сговорчивыми и согласовали сделку – осталось убедить самого игрока.

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В пару к Регилону лондонцы хотят забрать обратно в АПЛ полузащитника Гарета Бэйла. «Реал» делает все, чтобы скинуть токсичного игрока, и даже готов платить половину его оклада в новом клубе. По информации источника, переход состоится на правах аренды. «Гарет по-прежнему любит «шпор». Это то место, где он хочет находиться», – цитирует агента игрока Джонатана Барнетта BBC.

По информации The Telegraph, в обратном направлении может отправиться полузащитник «шпор» Деле Алли – тоже на правах аренды. Для лондонцев сделка выглядит максимально привлекательной: «Мадрид» готов платить половину оклада Бэйла и полностью покрывать зарплату Алли, которая составляет четверть от оклада валлийца – в итоге нехитрых вычислений получается, что зарплатная ведомость «шпор» в результате сделки вообще не изменится.

В 2013 году Бэйл перешел в «Реал» именно из «Тоттенхэма».

По текущему контракту валлиец получает в районе 650 тыс евро в неделю. Самый высокооплачиваемый игрок лондонцев Харри Кейн зарабатывает в три раза меньше.

Чемпионат Испании «Реал» покроет половину заплаты Бэйла в новом клубе (Telegraph) 09/09/2020 В 21:50