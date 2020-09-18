Полузащитник Тьяго Алькантара перешел из «Баварии» в «Ливерпуль».

О трансфере 29-летнего испанского футболиста официально сообщается на сайте английского клуба.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 22 млн евро: она будет выплачена в течение контракта Тьяго. Еще 5,5 млн евро распределены на бонусы.