Полузащитник Тьяго Алькантара перешел из «Баварии» в «Ливерпуль».
О трансфере 29-летнего испанского футболиста официально сообщается на сайте английского клуба.
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Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 22 млн евро: она будет выплачена в течение контракта Тьяго. Еще 5,5 млн евро распределены на бонусы.
- Алькантара – воспитанник «Барселоны», за «Баварию» выступал с 2013 года.
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