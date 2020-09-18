Российский миллиардер Михаил Прохоров отказался от приобретения «Манчестер Юнайтед».
По информации Daily Mirror, 55-летний бизнесмен планировал купить клуб у нынешних владельцев – семьи Глейзеров. Также на покупку клуба претендует самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф.
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- С 2009 по 2010 год Прохоров владел клубом НБА «Бруклин Нетс».
- В 2008-2014 годах олигарх был президентом Союза биатлонистов России (СБР).
- «Манчестер Юнайтед» завоевал бронзовые медали АПЛ в сезоне-2019/20.
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