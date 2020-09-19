«Тоттенхэм» арендовал у «Реала» нападающего Гарета Бэйла и купил защитника Серхио Регилона.
О трансферах официально сообщается на сайте лондонского клуба, срок аренды – один сезон. Оба футболиста заранее прошли медосмотр в Мадриде, по прилете в Англию их не обяжут отбывать двухнедельный карантин по коронавирусу.
Регилон перешел на постоянной основе: сообщалось, что за него «шпоры» вывалили 30 млн евро, а в контракте пропишут опцию обратного выкупа за 40-45 млн евро, у «бланкос» будет право приоритетного выкупа.
- В 2013 году Бэйл перешел в «Реал» именно из «Тоттенхэма».
- В Мадриде валлиец получал в районе 650 тысяч евро в неделю. Самый высокооплачиваемый игрок лондонцев Харри Кейн зарабатывает в три раза меньше.