Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал несостоявшийся отъезд форварда «Барселоны» Лионеля Месси с «Камп Ноу».
«Мне не нужно ничего объяснять. Лео объяснил все довольно хорошо, я думаю, мне нечего добавить. Он футболист «Барселоны» – клуба, который я люблю», – цитирует испанца Marca.
Чемпионат Испании
Шедевр Месси в товарищеском матче – Лео блистает, несмотря на скандал
- В конце августа Месси через факс уведомил руководство клуба о желании покинуть команду и намерении разорвать контракт в одностороннем порядке.
- Президент клуба Бартомеу дал Лео понять, что соответствующий пункт в его договоре истек в июле, и покинуть команду он сможет только за сумму отступных в 700 млн евро. Аргентинец решил не судиться с каталонцами и остался до конца сезона-2020/21.
- Основным претендентом на нападающего считался «Сити».
Чемпионат Испании
Месси может пропустить 3 матча «Барсы» из-за игры за сборную
Чемпионат Испании
🤫 Месси и Бартомеу разрушают «Барсу». Почти как Ван Гал в нулевых