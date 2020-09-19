Нигерийский футболист Принсуилл Олизаэгбо Сервантес в твиттере опубликовал обращение к руководству «Манчестер Юнайтед». На снимке он стоит в форме сборной России кирпичного цвета, вероятно, подготовленной к чемпионату Европы-2016.
«Уважаемый «Манчестер Юнайтед». Пожалуйста, я буду очень рад, если вы подпишете меня. Я отличный центральный защитник. Круто сыграюсь с Харри Магуайром, потому что у меня отличная скорость, 192 см роста и очень хорошая координация. Храни вас господь, если вы подпишете меня», – попросился в «Юнайтед» Олизаэгбо.
Помимо основного аккаунта «МЮ» Принсуилл также тегнул Харри Магуайра и инсайдера The Guardian Фабрицио Романо.
- Возраст центрбека из Нигерии непонятен, гугл также не дает ответа, в каком клубе он выступает.
- В фейсбуке Сервантес указал, что работает «модельером в Cervy Clothing, портным, предпринимателем, поклонником [нигерийского певца] Runtown, инженером-строителем и футболистом» (порядок перечисления сохранен).
- Согласно данным его аккаунта, Принсуилл отслужил в армии в 1994 году и впервые поцеловался в 2013-м.