23-летний португалец обошелся клубу в 49 млн евро с учетом бонусов. По слухам от клубных инсайдеров, до конца года «красные» переведут на счета «волков» менее 10% от базовой стоимости – иначе мерсисайдцы не смогли бы позволить себе дорогостоящее приобретение. Жота может сыграть по всему фронту атаки, хотя чаще выступает на краях – он составит конкуренцию Мане, Салаху и Фирмино.