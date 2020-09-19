«Ливерпуль» подтвердил приобретение полузащитника Диогу Жоты у «Вулверхэмптона».

23-летний португалец обошелся клубу в 49 млн евро с учетом бонусов. По слухам от клубных инсайдеров, до конца года «красные» переведут на счета «волков» менее 10% от базовой стоимости – иначе мерсисайдцы не смогли бы позволить себе дорогостоящее приобретение. Жота может сыграть по всему фронту атаки, хотя чаще выступает на краях – он составит конкуренцию Мане, Салаху и Фирмино.

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  • Жота стал третьим новичком «Ливерпуля» в текущее трансферное окно после Константиноса Цимикаса и Тьяго Алькантары.
  • «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в рамках второго тура АПЛ 20 сентября.

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