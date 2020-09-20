В последний раз команды играли друг с другом 22 июля – триллер на «Энфилде» закончился со счетом 5:3, но результат не так важен. Это был последний домашний матч «Ливерпуля» в сезоне, и после игры состоялась церемония награждения чемпионов Англии. «Синим» мерсисайдцы отчасти и обязаны трофеем – их победа над «Сити» 25 июня лишила «горожан» математических шансов догнать «красных» и дала повод Клоппу и футболистам знатно оттянуться.

В новой кампании это не имеет веса, но между командами все так же есть точки пересечения. Знаете это неловкое чувство, когда у тебя с кем-то не сложилось в личной жизни, а после ты встречаешь этого человека на тусовке? Примерно то же будет у Вернера и Клоппа – немцы общались полгода до пандемии и открыто признавались во взаимной симпатии через прессу. В итоге «Ливерпуль» зажал требуемую «Лейпцигом» сумму за игрока, которому было не гарантированно место в основе, и самый перспективный нападающий Германии оказался в «Челси».

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После этого Юрген язвительно высказывался о трансферной политике «синих» и открыто говорил о важности финансовой подпитки от Романа Абрамовича. Лэмпард парировал тем, что «Ливерпуль» в последние годы занимается тем же самым, и медиа раздули историю о конфликте между коучами – кстати пришлась и их разборка по ходу последнего противостояния. Оба менеджера перед игрой только посмеялись над этим и много говорили о взаимном уважении, но напряжение перед стартовым свистком точно будет связано не только с чисто футбольным фактором.

КТО ПОСМОТРИТ МАТЧ ПО ТВ

У «Челси» было очень загруженное трансферное окно, но пока команда не может рассчитывать на часть дорогостоящих новичков из-за травм. Бена Чилуэлла и Хакима Зиеха беспокоят небольшие болячки, Тьяго Силва только вернулся к тренировкам – официальный дебют всех троих откладывается. «Синие» сыграют без Кристиана Палисика, который в июльском матче знатно возил «Ливерпуль» после выхода на замену – у него проблемы с подколенным сухожилием. Вернеру досталось в игре с «Брайтоном», но Лэмпард подтвердил, что он в состоянии играть.

Фанаты «Ливерпуля» будут ждать появления Тьяго Алькантары – испанца успели дозаявить в срок, но вряд ли он попадет в состав после всего двух дней тренировок с командой, максимум окажется в заявке. Капитан Джордан Хендерсон залечил травму колена к матчу с «Лидсом», а вот Алекс Окслейд-Чемберлен все еще вне игры. Греческий защитник Константинос Цимикас переболел COVID-19 и присоединился к команде после периода в самоизоляции.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

«Ливерпуль» проиграл всего три матча АПЛ из последних 38. Все три поражения случились в последних десяти турах прошлой кампании.

«Челси» проиграл «Ливерпулю» трижды подряд в лиге – всего однажды они проиграли «красным» четыре матча АПЛ кряду (с ноября 2010-го по май 2012-го).

«Синие» выиграли шесть последних домашних матчей в соревновании.

«Челси» забил не менее двух голов в 11 из последних 13 матчей в Премьер-лиге.

У «Ливерпуля» от трех забитых мячей в трех последних матчах чемпионата.

«Красные» выиграли в трех из пяти визитов на «Стэмфорд Бридж» в АПЛ при Юргене Клоппе.

С момента фактического завоевания титула в июне «Ливерпуль» пропустил 15 голов в восьми матчах Премьер-лиги. Их предыдущие 15 пропущенных голов в лиге растянулись на 23 матча.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Челси»

«Ливерпуль»

КОТИРОВКИ БУКМЕКЕРОВ

Победа «Челси»: 3,25

Ничья: 3,90

Победа «Ливерпуля»: 2,24

Первая встреча двух топ-команд в сезоне Премьер-лиги-2020/21 должна получиться жаркой. «Челси» не без труда одержал победу над «Брайтоном», но скорость и качество футболистов «синих» позволят им воспользоваться слабостями высокой линии защиты «Ливерпуля» – команда к концу прошлого сезона разучилась обороняться, а матч первого тура с «Лидсом» подтвердил, что за перерыв проблема не устранилась.

В недавней игре на «Энфилде» команды выдали триллер, и можно рассчитывать на повторение похожего сценария в предстоящем матче. «Красные» на правах чемпиона и более сыгранной команды считаются у букмекеров фаворитами, но прогнозировать что-то конкретное максимально сложно – обе команды пока слишком непредсказуемы.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Встречу в прямом эфире покажет «Okko» – начало в 18:30 (мск). Если у вас нет подписки, то подрубайтесь на онлайн-трансляцию Eurosport.

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