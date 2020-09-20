Сам португалец перед игрой с «Саутгемптоном» объяснил решение тем, что у него слишком богатый выбор игроков на позиции англичанина и Деле – всего лишь жертва ситуации. По информации Telegraph, сам игрок расстроен и сбит с толку решением тренера, его товарищи по команде также шокированы – в последние годы футболист был одним из лидеров клуба.