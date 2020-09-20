Жозе Моуринью второй матч «Тоттенхэма» подряд оставил вне заявки полузащитника клуба Деле Алли.

Сам португалец перед игрой с «Саутгемптоном» объяснил решение тем, что у него слишком богатый выбор игроков на позиции англичанина и Деле – всего лишь жертва ситуации. По информации Telegraph, сам игрок расстроен и сбит с толку решением тренера, его товарищи по команде также шокированы – в последние годы футболист был одним из лидеров клуба.

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  • В документальный сериал Amazon о «Тоттенхэме» вошли кадры, на которых Моуринью в личной беседе ставит под вопрос рабочую этику Алли.
  • 24-летний Деле выступает за «шпор» с 2015 года.
  • Ранее в карьере Жозе регулярно ссорился с лидерами клубов – например, с Икером Касильясом в «Реале» и с Хуаном Матой в «МЮ».

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