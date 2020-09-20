Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может покинуть клуб.
Как сообщает ESPN, в услугах 27-летнего игрока сборной Англии заинтересован «Зенит». Джесси не горит желанием уходить из «Юнайтед», но еще важнее для него наличие игровой практики.
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Кроме «Зенита», в услугах Лингарда заинтересован «Тоттенхэм». Подписание полузащитника – инициатива главного тренера «шпор» Жозе Моуринью, который ранее работал с Джесси на «Олд Траффорд».
- В сезоне-2019/20 Лингард 22 раза появился на поле в матчах АПЛ и забил один мяч.
- 19 сентября «МЮ» в стартовом матче чемпионата Англии-2020/21 уступил «Кристал Пэлас» (1:3), Лингарда не было в заявке на игру.
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