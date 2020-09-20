Суммарная стоимость вышедших в основе «Челси» и «Ливерпуля» игроков превысила 700 млн фунтов. На 365,5 млн затянул стартовый состав «синих» и 387,9 – чемпионов Англии.

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Садио Мане – третий игрок «Ливерпуля», оформивший дубль на «Стэмфорд Бридж» в рамках в АПЛ. Прежде это удавалось Стиву Макманаману в декабре 1995-го и Филиппе Коутиньо (октябрь-2015).

Андреас Кристенсен – первый удаленный игрок в противостоянии «Челси» и «Ливерпуля» с 2009 года. Тогда судья погнал с поля Фрэнка Лэмпарда.

Вратарь «Челси» Кепа Аррисабалага продолжает выносить мозг фанатам «синих» привозами. Подарок Мане стал второй результативной ошибкой испанского Черного плаща в сезоне. Это на одну больше, чем у остальных игроков АПЛ.

Садио Мане догнал по матчам в чемпионате Англии Криштиану Роналду – 196. Результативность сенегальца выше, чем у Криша: 86 голов против 84 у Роналду.

Жоржиньо впервые не реализовал пенальти в футболке «Челси» во всех турнирах, тогда как Алиссон потащил первый пеналь за «Ливерпуль».

Тьяго генерировал 75 передач после выхода на поле после перерыва (рекорд АПЛ). Это на 17 больше, чем любой другой игрок «Челси» за все 90 минут.

«Ливерпуль» не проигрывает «Челси» в АПЛ 5 матчей подряд – 4 победы, 1 ничья.

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