Клоппа разозлила медийная битва с Лэмпардом. Она тянется еще с прошлого сезона (тогда Фрэнк посоветовал штабу Юргена заткнуться) и обновляется колкостями по поводу трансферов. На волне перепалки Клопп заманил пару новичков, а еще разбил «Челси» читавшейся ставкой на звездное трио. «Синие» такой атакой похвастать не могли.

Главное: Клопп знал, что защитники «Челси» ошибутся

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Защита «Челси» строилась по схеме 4-5-1. Такая расстановка – классика от Лэмпарда против топ-клубов. Она придает «Челси» сдержанность, но не позволяет скатиться в автобус: фокус здесь не на первой линии, а на средней.

Защитные 4-5-1 от «Челси» Фото: Other Agency

Жертвой 4-5-1 уже становился Гвардиола: в июне его «Сити» не понял, как вскрывать такую схему, и получил 1:2 на «Бридже». Клопп подглядел за ошибками Пепа и выкатил свой вариант атаки, который строился от низкой позиции Хендерсона и Кейта.

В любой другой игре полузащитники «Ливерпуля» играли бы до штрафной и точечно кусали соперника в финальной трети. Но против «Челси» они включались ниже, около центрального круга. На эту зону пришлись 27 из 52 касаний Хендерсона в первом тайме – в финальной трети он подцепил мяч лишь три раза. Кейта набил 19 касаний в центре и шесть – впереди (из 56).

Позиции Кейта и Хендерсона на мяче. Оба играют от центрального круга Фото: Other Agency

Редкие включения полузащитников оставили «Ливерпуль» без перегрузов по горизонтальным каналам. Атака Клоппа сохранила ширину, но явно упиралась в эпизоды один-в-один. «Красные» поставили на низкий уровень защитников «Челси» и угадали.

Эффект от позиций Кейта и Хендерсона. У «Ливерпуля» по игроку в каждом горизонтальном канале и ставка на игру один-в-один Фото: Other Agency

Под конец тайма Мане взлетел от космодрома под названием «зона Кристенсена» и вынудил Андреаса сфолить на красную. Тактика Клоппа сработала: с помощью средней позиции Хендерсона и Кейта «Ливерпуль» лучше двигал мяч, а их отсутствие впереди не убило результат. Салах, Фирмино и Мане разрывают один-в-один безо всякой помощи партнеров – эпизод с удалением это лишь доказал.

А еще он опрокинул план Лэмпарда на игру. В первом тайме «Челси» выглядел крепко и даже прихватил мяч после 30 минут. С моментами и ударами был кошмар, но «синие» резво двигали владение и почти нащупали игру в финальной трети. После перерыва Лэмпарду оставалось лишь радоваться, что в клубе есть Тьяго Силва.

Детали: Вернер и Хаверц – пока не звездный дуэт

В атаке «Челси» сразу выделилась рокировка: если в матче с «Брайтоном» Вернер вышел впереди, а Хаверц – справа, то теперь Кай выскочил на острие, а Тимо отошел на левый край. Задачей Вернера было дрейфовать в центр в стиле Азара и включать Хаверца передачами. Для этого вундеркинд из «Байера» должен был чувствовать партнера и включаться в нужные зоны.

Типичная атака «Челси» до удаления: Вернер прихватил мяч и потянул его в центр, Хаверц пытается поддержать партнера Фото: Other Agency

Вместо этого Кай был пассивен и получил лишь шесть касаний на чужой половине. Вернеру пришлось разгонять атаки в одиночку: итог – 15 касаний за центральной линией и единственный удар «Челси» в первом тайме.

За все время до перерыва немецкие звезды «синих» сочинили лишь один достойный момент. На 17-й минуте Вернер открылся за спиной Фабиньо и резко двинул мяч на Хаверца. Кай помчался по краю и передал владение через Маунта на Канте. Правда, Н’Голо задумался и развернул атаку к своим воротам.

Во всех остальных моментах Вернер с Хаверцем друг друга не понимали. Провал стратегии с новичками Лэмпард закрепил заменой. Фрэнк должен был выпускать Томори, но мог пожертвовать Маунтом. Вместо этого он увел с поля именно Хаверца.

Возможно, Лэмпарду стоит включить бескомпромиссность первого сезона и задвинуть Кая в резерв. Новому «Челси» необходима его связка с Вернером, только жертвовать ради нее результатом – не вариант. Тимо уже в огне. Может, нужно лишь постепенно пристраивать к нему Хаверца.

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