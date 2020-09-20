Когда Юрген Клопп только прилетел в Англию, журналисты интересовались его отношением к играм разума Жозе Моуринью. Немец отмахнулся: я обычный парень и не плету интриги. За четыре года в Англии немец осознал, как важно вовремя поддеть соперников через кислотные английские медиа. «Для некоторых клубов не так важно, насколько будущее размыто. Они принадлежат странам и олигархам. Мы – другой клуб. Мы не можем проснуться утром и сказать: «Теперь мы хотим вести себя как «Челси», – сказал Клопп за неделю до матча с «синими» и запустил давление на Лэмпарда и его новичков. Фрэнк ответил: на себя посмотрите.

Но вот интершум матча «Челси» и «Ливерпуля» затих, и теперь можно сравнить новичков команд. За «синих» уже выступают Кай Хавертц (80 млн евро) и Тимо Вернер (53 млн). Лэмпард явно надеялся на контратаки и планировал выманивать соперников на свою половину. Но гости с первых минут врубили высокий прессинг, вынуждая трех игроков «Челси» ждать передач у собственной лицевой линии, а затем почти бездумно выносить в сторону Тимо Вернера. Немец в итоге стал лучшим игроком в составе «Челси» (7,27 на WhoScored), но все, что он показал – пять обводок и один неточный удар за матч. Хавертц сыграл еще слабее: ни ударов, ни острых пасов и четыре потери. В результате Кай сел на лавку в перерыве. За 133 млн евро «Челси» получил всего один неточный удар в принципиальном матче. Возможно, еще рано утверждать, и немцы еще не адаптировались в Лондоне. Но почему-то у Тьяго все вышло совсем наоборот.

Чемпионат Англии «Нами не владеют страны и олигархи». Клопп подколол «Челси» и «Сити» 10/09/2020 В 18:09

Игроки «Ливерпуля» поздравляют Тьяго с дебютом Фото: Getty Images

Алькантара перешел в «Ливерпуль» за 30 млн евро. Клопп безжалостно заменил в перерыве капитана Джордана Хендерсона и выпустил дебютанта, но игра «Ливерпуля» ни капли не пострадала. За один тайм Тьяго один раз пробил, один раз сделал обостряющий пас. Практически сразу после выхода на поле «Ливерпуль» разыграл заготовку штрафного, в которой идеально поучаствовал Тьяго – будто провел на «Энфилде» пару лет, а не пару тренировок. Алькантара сходу установил рекорд в АПЛ. Испанец за второй тайм отдал 75 точных передач – больше, чем любой игрок «синих» за всю игру (63 у Ковачича).

В конце матча при счете 2:0 Алькантара привез пенальти, который отразил Алиссон – недавний дорогостоящий новичок «Ливерпуля», который за два года стал незаменимым и полностью оправдал вложенные 62,5 млн евро. Это показательный момент в споре о том, кто тратит деньги с умом – «Ливерпуль» или «Челси». Беккер совсем недолго был самым дорогим вратарем мира после перехода к Юргену Клоппу. Тем же летом «Челси» купил Кепу за 80 млн евро – он самый ценный кипер планеты до сих пор, но его игра говорит об обратном. Если сравнивать вратарей в прошлом сезоне, Аррисабалага пролетает практически по всем параметрам – сухие матчи (8/13), пропущенные мяч (47/23), процент сэйвов (53/71).

В последнем матче Алиссон снова спас «Ливерпуль» от неприятностей, а привоз Кепы решил исход. У Лэмпарда был перерыв, чтобы перестроить команду после удаления Кристенсена. Но именно позорный ассист на Мане от испанского кипера «синих» сломал хозяев.

Если взглянуть на рекордные трансферы обоих клубов, то окончательно станет понятно, кто вкладывает большие деньги, а кто ими швыряется.

Восемь из десяти самых дорогих приобретений в истории «Ливерпуля» произошли при Юргене Клоппе. Десятка самых ценных покупок «красных» стоит 510,55 млн евро. При этом переплата относительно трансферной стоимости (когда заплатили дороже, чем стоил игрок) составила 178 млн или 34,8%. Десять трансферных рекордов «синих» стоили 597,58 млн евро, а переплата – 116 млн или 19%. Но если в десятке «Ливерпуля» неудачной можно назвать только покупку Энди Кэрролла, то у «Челси» это Кепа, Мората, Торрес и Шевченко – половина вложенных средств улетела в пустоту.

Трансферные рекорды «Ливерпуля» и «Челси» Фото: Eurosport

Есть такая фраза: «Мы слишком бедны, чтобы покупать самое дешевое», и она идеально описывает разницу между политикой «Ливерпуля» и «Челси». «Синие» швыряют мешки денег на громкие, но провальные трансферы, которые затем компенсируют новыми покупками и тренерскими отставками. «Красные» долго вылезали из долгов, и теперь не тратят деньги, а вкладывают: Клопп создал команду, которая одним составом мощно начинает уже третий сезон. И каждая покупка делает «Ливерпуль» только сильнее.

Еще о главном матче недели:

Чемпионат Англии Клопп рассказал, может ли «Ливерпуль» купить Месси 28/08/2020 В 16:17