На самом деле «Тед Лассо» – настоящая энциклопедия английского футбола, в которой стереотипные персонажи смотрятся фактурно и естественно, а наскучившие традиции вековой давности раскрываются по-новому. В каждой серии полно отсылок к локальной культуре, сделанных без пафоса и снобизма. Лозунг самого позитивного и неутомимого футболиста “Football is life” напоминает девиз Патриса Эвра “I love this game”. Предвзятые и высокомерные журналисты атакуют Теда на первой же пресс-конференции (внимание к деталям заметно даже в этой сцене: корреспондент The Sun наседает на владелицу «Ричмонда» с вопросами о личной жизни, а интеллектуал из The Independent уличает Лассо в слабой подготовке).