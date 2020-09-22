Сериал про английский соккер от Apple TV заранее казался провальной идеей. Главного героя – тренера по американскому футболу Теда Лассо – придумали для посвященных показу АПЛ промо канала NBC. Это тоже не добавляло оптимизма – последнее громкое ТВ-шоу, основанное на рекламных персонажах, («Пещерный человек») вышло в 2007-м, вызвало у зрителей недоумение вперемешку с отвращением и закрылось после одного сезона. Задолго до выхода первых серий «Теду Лассо» предвещали ту же судьбу. Критики не понимали, чем в 2020-м способен заинтересовать звезда комедий «Мы – Миллеры» и «Несносные боссы» Джейсон Судейкис в роли непрошибаемого оптимиста, который не знает про ничьи и не может объяснить офсайд.

Удивительно, но уже после пары эпизодов журналисты резко поменяли мнение, а английские фанаты и американские домохозяйки с одинаковым нетерпением ждали, что же будет дальше. В двух рекламных видео NBC Тед Лассо выглядел скучноватым и устаревшим персонажем – его случайное назначение в «Тоттенхэм» вызывало улыбку, но не тянуло на полноценный сюжет. Автор простоватого коуча Судейкис и другие продюсеры понимали это не хуже зрителей, поэтому продумали бэкграунд героя и по максимуму избежали второсортных шуток о культурных различиях чопорных англичан и навязчивых американцев.

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Тед и его ассистент с говорящей фамилией Борода принимают нелепое предложение сменить спорт и отправляются через Атлантику не просто так: у Лассо семейные проблемы, и он пошел на радикальные меры, чтобы дать жене больше личного пространства. Вместо настоящего клуба Премьер-лиги тренер возглавляет болтающийся во второй части таблицы вымышленный «Ричмонд» из пригорода Лондона. Больше всего команда напоминает «Кристал Пэлас»: красно-синие цвета, ноль амбиций и единственная задача – остаться в высшем дивизионе.

Владелица «Ричмонда» Ребекка Уэлтон (Ханна Уэддингхэм) тоже неслучайно идет на самое безумное назначение в истории лиги. «Борзые» достались ей после развода с богатым распутником, а тот искренне любит лишь футбольный клуб. Ребекка втайне мечтает уничтожить единственное, что дорого бывшему мужу, и рассчитывает, что ни черта не знающий об английском футболе Тед Лассо невольно поможет в этом. Проблемы начинаются, когда новый босс компенсирует тактическую безграмотность грамотным тимбилдингом и знанием психологии. Его главные цели – достучаться до стареющего злобного капитана Роя Кента (явная аллюзия на Роя Кина) и найти общий язык с молодым заносчивым нападающим, арендованным у «Манчестер Сити».

Единственную разгромную рецензию на «Теда Лассо» написал колумнист The Guardian Бенджамин Ли, обвинивший сериал в несвоевременности (кому в 2020-м нужна история о белом напористом гетеросексуале?). Все остальные критики сошлись во мнении, что ситком произвел в телевидении сенсацию масштаба чемпионского «Лестера». Создатели незаносчиво и искренне рассказывают о приключениях американца в английском футболе, иронизируют над культурными стереотипами, но не зацикливаются на них (Тед убеждается, что чай – это безвкусная коричневая вода, и чуть не попадает под машину из-за правостороннего движения, но эти гэги остаются на втором плане и гармонично сочетаются с основными линиями).

Индивидуальный подход делает Теда чуть ли не более выдающимся мотиватором, чем Юрген Клопп или Жозе Моуринью: он подбрасывает каждому футболисту в раздевалке разные книги с соответствующей моралью (например, капитану достается научная фантастика о роли лидера космической экспедиции), раскрывает аналитические способности застенчивого экипировщика и каждое утро заносит начальнице самодельные пирожные. Кроме брутального ветерана и гламурного тусовщика, тренер разбирается с благодарным и работоспособным, но неуверенным в себе нигерийцем, а травму неутомимого латиноамериканца использует, чтобы снять фейковое проклятие и сплотить команду.

На самом деле «Тед Лассо» – настоящая энциклопедия английского футбола, в которой стереотипные персонажи смотрятся фактурно и естественно, а наскучившие традиции вековой давности раскрываются по-новому. В каждой серии полно отсылок к локальной культуре, сделанных без пафоса и снобизма. Лозунг самого позитивного и неутомимого футболиста “Football is life” напоминает девиз Патриса Эвра “I love this game”. Предвзятые и высокомерные журналисты атакуют Теда на первой же пресс-конференции (внимание к деталям заметно даже в этой сцене: корреспондент The Sun наседает на владелицу «Ричмонда» с вопросами о личной жизни, а интеллектуал из The Independent уличает Лассо в слабой подготовке).

Фанаты мгновенно называют американца с дурацкими усами ******** [мастурбатором] и превращают его никнейм в чант, но после первых же побед скандируют оскорбление на стадионе уже не с презрением, а со скрытым уважением. Самоуничижительный юмор отсылает к прошлому болельщиков «Лидса», которые с удовольствием повторяли культовую кричалку «Мы все ненавидим ублюдков из «Лидса» вслед за вражескими ультрас. Упомянутые мимоходом Харри Реднапп и Тони Пьюлис вызывают мощную ностальгию – сериал привлекает на свою сторону футбольных фанатов, но не уличает в незнании чего-то важного зрителей по другую сторону океана. Тот же эффект погружения вызывает промо, в котором Лассо выпытывает секреты общения с медиа у Жозе Моуринью, а Особенный блистает коронным мемом «I prefer not to speak».

Углубляться в жанровую принадлежность «Теда Лассо» бесполезно: он кажется мелодраматичной комедией в сценах с подружкой одного из футболистов, а затем вдруг превращается в спортивный псевдобайопик о становлении трудолюбивого китмена. Навешивать ярлыки на сериал нет смысла, но очевидно, что он получился не плоским и глупым, как ожидали скептики. Заслуженное признание гарантировало сенсационному ситкому про чужеродный спорт продление на второй сезон задолго до финала первого.

В эпоху документальных сериалов Netflix и Amazon, когда миллионы фанатов следят за падением «Сандерленда» или спектаклями Моуринью в раздевалке «Тоттенхэма», иногда полезно отвлечься и потратить несколько часов на альтернативную версию реальности. В ней тактика и диета не так важны, как сплоченность и настрой, а брутальный победитель ЛЧ в составе «Челси» доигрывает за маленький, но человечный «Римчонд».

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