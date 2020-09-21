В семье футболиста «Эвертона» Гильфи Сигурдссона произошла трагедия – сводный брат его жены по ошибке застрелился.
11-летний Максимилиан Хельги Иварссон вытащил ружье из запертого шкафа и случайно выстрелил в себя. Неизвестно, кому принадлежало оружие, но отец Максимилиана любит охотиться недалеко от Рейкьявика в Исландии. По информации Daily Star, Максимилиан – сводный брат жены Сигурдссона, 31-летней Александры.
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- Трагедия случилась 8 сентября.
- Кажется, на самом Сигурдссоне событие не сказалось слишком сильно – через пять дней он сыграл против «Тоттенхэма».
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