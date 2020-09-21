11-летний Максимилиан Хельги Иварссон вытащил ружье из запертого шкафа и случайно выстрелил в себя. Неизвестно, кому принадлежало оружие, но отец Максимилиана любит охотиться недалеко от Рейкьявика в Исландии. По информации Daily Star, Максимилиан – сводный брат жены Сигурдссона, 31-летней Александры.