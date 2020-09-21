20 октября 2010 года стало самым унизительным днем в карьере звезд «Интера» Майкона, Жулио Сезара и Хавьера Дзанетти. Пять месяцев назад латераль затмевал Патриса Эвра и Эшли Коула, непоколебимый вратарь вселял уверенность в оборону, а великий аргентинский капитан вдохновлял одноклубников – тогда «нерадзурри» взяли требл под руководством Жозе Моуринью. После ухода Особенного дела пошли на спад, но до того осеннего вечера никто не сомневался в статусе и величии лидеров миланского клуба. Ничто не предвещало беды: в групповом этапе главного еврокубка «Интер» принимал сенсационно заскочивший в ЛЧ «Тоттенхэм», а против легендарных защитников играл нескладный выскочка Гарет Бэйл.

К перерыву прогнозы подтвердились – «шпоры» проигрывали 0:4, а их вратарь Эурелио Гомес получил прямую красную. Позже тренировавший «Тоттенхэм» Харри Реднапп рассказал, что планировал заменить Бэйла после первых 45 минут. Это решение спасло бы репутацию ветеранов «Интера», но английский коуч передумал: «Я оставил его, потому что нам было нечего терять. То, что он сделал в следующие 38 минут, меня не удивило. Я каждую неделю видел на тренировках, на что он способен». 21-летний защитник на позиции левого вингера трижды открылся в зоне Майкона, пронесся мимо Дзанетти и точно пробил в нижний левый угол ворот по диагонали от себя. Сезар выглядел растерянным любителем – опытный бразилец то заваливался в другую сторону, то вообще замирал, наблюдая за полетом мяча. В решающих матчах АПЛ несколькими месяцами раньше Бэйл уже показал талант, но именно после того хет-трика его заметили в Европе.

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Гарет Бэйл и Хавьер Дзанетти в Лиге чемпионов-2010/11 Фото: Getty Images

В сезоне-2010/11 Гарет превратился из талантливого паренька в главную звезду одной из самых обаятельных английских команд. За «Тоттенхэм» переживали, потому что романтичные неудачники Реднаппа бились за место в ЛЧ с разбогатевшим «Ман Сити», а Бэйл символизировал внезапный прогресс «шпор». Валлиец перешел в лондонский клуб из «Саутгемптона» в 2007-м за 7,5 млн евро, но часто травмировался, проваливал матчи и несколько лет оставался в тени основного левого фулбэка Бенуа Ассу-Экотто. Фанаты «Тоттенхэма» и журналисты даже заговорили о проклятии Бэйла – на протяжении 24 первых матчей АПЛ с Гаретом в составе «шпоры» оставались без побед. «Одного взгляда на счет достаточно, чтобы понять – за «Тоттенхэм» играл Бэйл», – с сарказмом написал колумнист The Sun Пэт Шихан после поражения от «Эвертона» в ноябре 2008-го.

После такого неудачного старта медиа даже связывали Бэйла с трансфером в «Бирмингем» за 3,5 млн евро, но Реднапп поддержал паренька и заверил, что клубу не найти лучшего левого защитника. К лету 2009-го Гарет перенес операцию на травмированном колене, победил проклятие и заслужил новую похвалу от тренера: «В этом сезоне он прошел сразу несколько ступеней. Он стал сильнее и вырос в потрясающего атлета, который способен на все». Харри даже не представлял, насколько точно определил возможности новой звезды. Уже через год главными качествами Бэйла стали скорость и мощь – формально он оставался левым защитником, но на самом деле закрывал всю бровку. Еще недавно отправлявшие тинейджера в Чемпионшип журналисты теперь сравнивали его с Криштиану Роналду и Лео Месси, хотя эффективный и лаконичный стиль Гарета скорее напоминал улучшенную версию Дэвида Бекхэма. Вместо суетливых финтов он обычно пробрасывал мяч мимо соперника, грамотно срезал угол и вырывался на свободное пространство для кросса или смещался в центр, чтобы пробить.

На стыке десятилетий в «Тоттенхэме» подобрался идеальный состав для развития молодого латераля: миниатюрный Аарон Леннон на противоположном фланге отвлекал внимание от левши, а гигант Питер Крауч легко подставлял голову под выверенные навесы Бэйла. Трансфер Рафаэля ван дер Варта летом 2010-го не смутил Гарета, а, наоборот, вдохновил – перешедший в атаку экс-защитник с удовольствием разделил статус лидера с голландским плеймейкером. Во втором матче против «Интера» в той ЛЧ Бэйл отличился двумя ассистами, а «Тоттенхэм» победил 3:1. Первое место в группе показало, что вчерашний андердог превратился в реальную европейскую силу, а главным героем трансформации стал именно валлиец.

Кульминацией лондонской карьеры Бэйла стал сезон-2012/13. В 33 матчах Премьер-лиги он улучшил результативность больше чем в два раза, по сравнению с прошлым сезоном (21 мяч против 10), отдал 6 ассистов, принес победы над «Арсеналом», «МЮ» и «Ливерпулем». В год, когда чемпионом с огромным запасом стала последняя команда сэра Алекса Фергюсона, а Робин ван Перси наколотил 26 голов, никто не сомневался, что главная звезда чемпионата – именно Гарет. Он во второй раз попал в команду года УЕФА, забрал награды лучшему игроку и лучшему молодому игроку по версии PFA. «Тоттенхэм» не вышел в ЛЧ, но фанаты «шпор» все равно наслаждались: за последние десятилетия в их составе слишком редко появлялись футболисты такого масштаба.

Андре Виллаш-Боаш и Гарет Бэйл, «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

К тому времени Бэйла давно отправляли в топ-клубы – несмотря на успехи лондонцев, главный тренер Андре Виллаш-Боаш и президент Даниэль Леви понимали, что долго удерживать Гарета не получится. Медиа разрывались инсайдами об интересе со стороны «МЮ», «Челси» и «Барселоны», но главным претендентом на самого перспективного футболиста мира, естественно, стал «Реал» – Флорентино Перес считал валлийца подходящим преемником для Роналду. Амбиции и открывшиеся возможности не лишили Бэйла уважения к «Тоттенхэму» – он до последнего сомневался в уходе из команды, в которой проделал такой путь: «Не уверен, наступит ли когда-нибудь подходящее время, чтобы покинуть клуб, где я играл в лучший футбол за всю карьеру».

После долгих переговоров «Реал» убедил «Тоттенхэм», а Гарета все-таки вдохновили величие и возможности мадридцев. В Испании от Бэйла ждали не только голов и классной игры, но и соответствующего имиджа: после Зинедина Зидана, Бекхэма и Роналду фанаты на «Сантьяго Бернабеу» привыкли к гламурным селебрити. Валлиец оказался нетипичным новичком: редко давал интервью, почти не говорил по-испански и как будто не стремился затмить олицетворявшего команду Криштиану. Разногласия с Зиданом, издевательские перфомансы на скамейке и шутки про любовь к гольфу превратили все мадридские успехи Бэйла в туманное воспоминание. Семь лет спустя уход Гарета хотя бы в аренду в Мадриде восприняли как праздник. Он выиграл четыре ЛЧ, но из-за конфликтов с болельщиками, травм и нападок на руководство вместо легенды запомнился изгоем.

Возвращение в Лондон – лучший вариант для Бэйла и его агента Джонатана Барнетта. Камбэк мгновенно напомнил о временах, когда Гарет приковывал к АПЛ внимание всего мира, затмевал Ван Перси и менял представление о типичном вингере: тогда он двигался по всей ширине атаки, часто забивал головой, точно бил из-за штрафной и подпитывался любовью зрителей даже без трофеев. Парадоксальным образом титулы и достижения в «Реале» никак не улучшили отношение к нему. Одного дня в «Тоттенхэме» хватило, чтобы понять – здесь Бэйла любят точно так же, как в 2013-м, несмотря на семилетнее отсутствие. Ностальгическая аренда в Лондон – возможность встать в один ряд с другими легендами, которые навестили АПЛ после долгого отсутствия: Тьерри Анри, Дидье Дрогба и Юргеном Клинсманном.

Для фанатов «шпор» Гарет – напоминание о том, как клуб превратился из выскочки-середняка в постоянного претендента на место в четверке и участника еврокубков. Понятно, что Бэйл вряд ли затмит Харри Кейна или Хынмин Сона, но клубу и раньше не хватало игроков-символов, пока за «МЮ» пыхтел постаревший Уэйн Руни, а «Стэмфорд Бридж» стоя провожал Джона Терри. Даже на спаде такие личности дают ощущение преемственности, на опыте мотивируют молодежь и вдохновляют огромным списком достижений. За 18 часов твит о трансфере Бэйла набрал больше 190 тысяч лайков и 70 тысяч ретвитов, но этот рекорд наверняка скоро падет. Надо лишь дождаться, когда админ соцсетей «Тоттенхэма» поздравит хрустального атлета с первым голом после приезда домой.

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