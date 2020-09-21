Футболист перешел в мерсисайдскую команду из «Реала», и аргентинский «Банфилд» по правилам ФИФА мог рассчитывать на часть сумы от трансфера. 17 сентября клуб выступил с заявлением о том, что «ириски» не заплатили за колумбийца ни евро, поэтому и процент за переход «Банфилду» не полагается.