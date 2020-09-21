Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес помогает с финансами клубу, раскрывшему его талант.
Футболист перешел в мерсисайдскую команду из «Реала», и аргентинский «Банфилд» по правилам ФИФА мог рассчитывать на часть сумы от трансфера. 17 сентября клуб выступил с заявлением о том, что «ириски» не заплатили за колумбийца ни евро, поэтому и процент за переход «Банфилду» не полагается.
Чемпионат Италии
«Интер» подтвердил переход Видаля
Как сообщает Strikers, Родригес решил помогать команде самостоятельно – он будет переводить «Банфилду» часть зарплаты в «Эвертоне» для помощи в развитии академии.
- Аргентинский «Банфилд» – второй профессиональный клуб Родригеса, воспитал его колумбийский «Энвигадо».
- «Банфилд» подарил Хамесу путевку в Европу – оттуда он перешел в «Порту», а затем через «Монако» попал в «Реал».
Чемпионат Англии
11-летний шурин игрока «Эвертона» по ошибке застрелился (Daily Star)
Чемпионат Англии
Хамес перешел в «Эвертон» и будет играть у Анчелотти уже в 3-м клубе