Исход игры предрешило удаление защитника «синих» Андреаса Кристенсена за фол последней надежды на Садио Мане в конце первого тайма. Судья показал игроку желтую карточку, но после просмотра ВАР изменил решение и изгнал футболиста с поля. Итоговый вердикт очень обрадовал кого-то на скамейке «Ливерпуля», и Юрген Клопп дал понять, что не приемлет радости от чужой неудачи.

«Красная карточка Кристенсену. Игроки «Ливерпуля» на трибунах хлопают и вроде как празднуют. Клопп оборачивает и кричит: «Вы с ума сошли? Мы никогда такого не делаем, окей?», – рассказал журналист, присутствовавший на трибуне стадиона.

«Это был не один из моих запасных, а кое-кто из персонала. Я уже сказал ему, что думаю на этот счет, и он нормально воспринял мои слова. Это то, чего я не хочу видеть», – прокомментировал Юрген после матча, его цитирует Daily Mail.