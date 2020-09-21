«Ливерпуль» обыграл «Челси» в выездном матче АПЛ – 2:0.

Исход игры предрешило удаление защитника «синих» Андреаса Кристенсена за фол последней надежды на Садио Мане в конце первого тайма. Судья показал игроку желтую карточку, но после просмотра ВАР изменил решение и изгнал футболиста с поля. Итоговый вердикт очень обрадовал кого-то на скамейке «Ливерпуля», и Юрген Клопп дал понять, что не приемлет радости от чужой неудачи.

Чемпионат Италии
Суарес подвозит Видаля перед отлетом из Италии – в «Ювентусе» его не будет
2 ЧАСА НАЗАД

«Красная карточка Кристенсену. Игроки «Ливерпуля» на трибунах хлопают и вроде как празднуют. Клопп оборачивает и кричит: «Вы с ума сошли? Мы никогда такого не делаем, окей?», – рассказал журналист, присутствовавший на трибуне стадиона.

«Это был не один из моих запасных, а кое-кто из персонала. Я уже сказал ему, что думаю на этот счет, и он нормально воспринял мои слова. Это то, чего я не хочу видеть», – прокомментировал Юрген после матча, его цитирует Daily Mail.

  • За «Ливерпуль» дважды отличился Садио Мане.
  • У «красных» две победы на страте АПЛ.

💰 Клопп прав – «Челси» не умеет тратить деньги. Мы все посчитали

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат Англии
Хамес переводит часть зарплаты раскрывшему его клубу (Strikers)
3 ЧАСА НАЗАД
Чемпионат Англии
📝 Лэмпарду стоит убрать нового немца из основы. Атака «Челси» еще не налажена
13 ЧАСОВ НАЗАД