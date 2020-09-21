Юные видеоблогеры с ютьюб-канала «7-17» обратились к нападающему Гарету Бэйлу, который перешел из мадридского «Реала» в «Тоттенхэм» на правах аренды.

Восьмилетние Ярик и Даня провели выпуск на английском языке, а в инстаграме проекта отметили Бэйла, тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, аккаунты обеих команд, а также ESPN и Sky Sports.

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«Привет, Гарет Бэйл! Мы фанаты «Тоттенхэма» из России. К тебе серьезный разговор. Ты готов играть в нашей команде? Повторяю, ты готов? Это не мадридский «Реал», это «Тоттенхэм». Ты не особенный, особенный – Жозе Моуринью. «Тоттенхэм», Уэльс, гольф, хорошо?» – сказали ребята, напомнив Бэйлу о приоритетах.

31-летний Бэйл арендован на сезон-2020/21.

Также «Тоттенхэм» на постоянной основе купил у «Реала» Серхио Регилона.

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