Юные видеоблогеры с ютьюб-канала «7-17» обратились к нападающему Гарету Бэйлу, который перешел из мадридского «Реала» в «Тоттенхэм» на правах аренды.

Восьмилетние Ярик и Даня провели выпуск на английском языке, а в инстаграме проекта отметили Бэйла, тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, аккаунты обеих команд, а также ESPN и Sky Sports.

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В «Реале» не ценили Бэйла. Камбэк в «Тоттенхэм» – лучшее решение Гарета
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«Привет, Гарет Бэйл! Мы фанаты «Тоттенхэма» из России. К тебе серьезный разговор. Ты готов играть в нашей команде? Повторяю, ты готов? Это не мадридский «Реал», это «Тоттенхэм». Ты не особенный, особенный – Жозе Моуринью. «Тоттенхэм», Уэльс, гольф, хорошо?» – сказали ребята, напомнив Бэйлу о приоритетах.

  • 31-летний Бэйл арендован на сезон-2020/21.
  • Также «Тоттенхэм» на постоянной основе купил у «Реала» Серхио Регилона.

В «Реале» не ценили Бэйла. Камбэк в «Тоттенхэм» – лучшее решение Гарета

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