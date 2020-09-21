Болельщики не ходят на стадион, реже посещают клубные магазины и в основном смотрят футбол дома. Покрасоваться в джерси любимого игрока в период коронавируса попросту не перед кем. Падают доходы не только клубов, но и крупных производителей – Nike, Adidas, New Balance и Puma вложили огромные деньги в эксклюзивные сделки и рискуют потерпеть значительные убытки.

К примеру, в 2014 году Adidas подписал с «Манчестер Юнайтед» 10-летний контракт на 75 миллионов фунтов в год. Немцы рассчитывали заработать порядка 400 млн фунтов, но теперь эта перспектива очень туманна.

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Adidas – спонсор «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Согласно данным Sportcal, до пандемии соглашения производителей с топовыми футбольными лигами приносили почти 1 млрд фунтов в год. Теперь рынок значительно просел. Платформа поиска модной одежды Love The Sales утверждает, что спрос на футбольные формы среди 89 английских команд в августе упал на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отчасти поэтому «Барселона» была готова пойти на любые затраты для сохранения Лионеля Месси этим летом – потеря суперзвезды лишила бы клуб значительных доходов от продажи футболок. Следующий трансфер Месси будет проблемой, когда закончится его соглашение с «Барселоной». Это может привести к тому, что Nike, у которой есть 10-летний контракт с каталонцами на комплекты экипировки на сумму около 155 млн евро в год, потеряет звездное имя. Проблема возникнет и с Adidas, обладающим пожизненной сделкой с Лео.

«Бренды спортивной одежды и обуви должны сосредоточиться на клубе, а не на игроках, – советует основатель юридической фирмы Onside Law Оливер Хант. – Когда мы консультируем спонсоров, так и клубы, то рекомендуем различать клуб и отдельных людей в нем. И самая большая ошибка состоит в том, чтобы придавать какую-либо ценность спонсорству игрокам в клубе».

Если АПЛ в значительной степени полагается на доходы от трансляций и спонсорских сделок, то клубам, полностью зависящим от посещения матчей болельщиками, здорово затянули пояса. Сегодня единственной возможностью клубов оставаться на плаву остается умение оперативно отбивать повестку. К примеру, в конце прошлого сезона Fanatics выпустили специальную серию товаров для «Манчестер Сити» накануне финальной стадии Лиги чемпионов. В этом году Fanatics пошили джерси с надписью Black Lives Matter для «Манчестер Юнайтед». Футболки пользовались огромной популярностью.

Ситуация остается напряженной, но новые подходы должны спасти как клубы любого уровня, так и производителей.

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