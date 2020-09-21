Владелец «Челси» Роман Абрамович подозревается в незаконных махинациях с правами на футболистов.
BBC получила доступ к документам FinCEN – подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США. Там сообщается, что 53-летний российский миллиардер связан с офшорной компанией Leiston Holdings, которая занималась трансферами игроков, принадлежащих третьим лицам.
Эти футболисты выходили на поле против «Челси», что могло привести к конфликту интересов. В частности, компании частично принадлежали права на перуанского футболиста «Спортинга» Андре Каррильо, который играл против «Челси» в Лиге чемпионов 2014 года.
- По правилам ФИФА, подобное сотрудничество полностью запрещено с 2015 года.
- В АПЛ правило действует с 2008 года.
- Абрамович купил «Челси» летом 2003 года.