Владелец «Челси» Роман Абрамович подозревается в незаконных махинациях с правами на футболистов.

BBC получила доступ к документам FinCEN – подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США. Там сообщается, что 53-летний российский миллиардер связан с офшорной компанией Leiston Holdings, которая занималась трансферами игроков, принадлежащих третьим лицам.

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Эти футболисты выходили на поле против «Челси», что могло привести к конфликту интересов. В частности, компании частично принадлежали права на перуанского футболиста «Спортинга» Андре Каррильо, который играл против «Челси» в Лиге чемпионов 2014 года.

По правилам ФИФА, подобное сотрудничество полностью запрещено с 2015 года.

В АПЛ правило действует с 2008 года.

Абрамович купил «Челси» летом 2003 года.

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