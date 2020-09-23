Джонатан Барнетт, агент нападающего «Тоттенхэма» Гарета Бэйла, раскритиковал «Реал» за неподобающее отношение к своему клиенту.

«У нас были варианты с другими клубами, возможно, более крупными, чем «Тоттенхэм», но пришлось довольствоваться тем, что он выбрал. Все были согласны с тем, что его карьера в «Реале» окончена, так что принять это было очень легко. Это было столкновение личностей, отсутствие поддержки и многое другое.

Чемпионат Англии
8-летние фанаты «Тоттенхэма» из России обратились к Бэйлу на английском
ВЧЕРА В 16:06

Для человека, который так хорошо выступал в «Реале», он не получил заслуженного уважения, и это большая проблема. «Реал» должен целовать пол, по которому ходит Бэйл», – цитирует Барнетта The Telegraph.

  • Бэйл перешел в «Реал» в 2013 году за 101 миллион евро.
  • В 2020-м валлиец вернулся в «Тоттенхэм» на правах аренды.

В «Реале» не ценили Бэйла. Камбэк в «Тоттенхэм» – лучшее решение Гарета

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Чемпионат Англии
В «Реале» не ценили Бэйла. Камбэк в «Тоттенхэм» – лучшее решение Гарета
ВЧЕРА В 07:59
Чемпионат Англии
💣 «Тоттенхэм» забрал у «Реала» Бэйла и Регилона
19/09/2020 В 18:06