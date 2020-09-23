«У нас были варианты с другими клубами, возможно, более крупными, чем «Тоттенхэм», но пришлось довольствоваться тем, что он выбрал. Все были согласны с тем, что его карьера в «Реале» окончена, так что принять это было очень легко. Это было столкновение личностей, отсутствие поддержки и многое другое.