Джонатан Барнетт, агент нападающего «Тоттенхэма» Гарета Бэйла, раскритиковал «Реал» за неподобающее отношение к своему клиенту.
«У нас были варианты с другими клубами, возможно, более крупными, чем «Тоттенхэм», но пришлось довольствоваться тем, что он выбрал. Все были согласны с тем, что его карьера в «Реале» окончена, так что принять это было очень легко. Это было столкновение личностей, отсутствие поддержки и многое другое.
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Для человека, который так хорошо выступал в «Реале», он не получил заслуженного уважения, и это большая проблема. «Реал» должен целовать пол, по которому ходит Бэйл», – цитирует Барнетта The Telegraph.
- Бэйл перешел в «Реал» в 2013 году за 101 миллион евро.
- В 2020-м валлиец вернулся в «Тоттенхэм» на правах аренды.
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