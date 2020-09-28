«Манчестер Юнайтед» – исторически самый успешный клуб английского футбола. Как в спортивном, так и в финансовом плане «красные дьяволы» долгое время были недосягаемы для конкурентов по АПЛ, но в последние годы все меняется – посредственные результаты на поле медленно подводят команду к потере лидерства в денежном зачете. Пока «МЮ» по инерции справляется, но еще пара сезонов без улучшений, и величайший футбольный бренд окажется на краю пропасти.

Тяжелые времена переживает вся индустрия, и дело не только в пустых стадионах. Финансовый кризис становится все ближе с новостями о том, что возвращение фанатов отложено на неопределенный срок. Британия готовится ко второй волне пандемии, и первоначальные планы по поэтапному допуску болельщиков на арены к октябрю отложили на 2021 год. Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли оценил потенциальные потери европейских клубов в 4 миллиарда евро за двухлетний период. Премьер-лига заявила, что английский футбол теряет более 110 млн евро в месяц. Даже самые крупные и стабильные футбольные бренды готовятся к периоду турбулентности.

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В апреле Уле-Гуннар Сульшер обсуждал с экспертами Sky Sports последствия пандемии для футбола и сделал смелое предположение: «Юнайтед», как один из крупнейших и финансово обеспеченных клубов, может воспользоваться сложным климатом на трансферном рынке. Возможно, покупку Ван де Бека из «Аякса» за 39 млн евро можно отнести к этой категории, но есть ощущение, что закупки «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и даже «Эвертона» с «Тоттенхэмом» лучше определяют понятие, которое тренер «красных дьяволов» назвал «эксплуатацией» рынка.

«Манчестер Юнайтед» готов к эффекту COVID-19 лучше большинства клубов благодаря стабильными коммерческим доходам. Но даже манкунианцы не защищены – в мае клуб отчитался о недополучках в 30 млн евро из ожидаемого профита, а общий дефицит от ковида в середине лета оценивался в 120-130 млн евро. Важно, что в тот момент власти разрешили лиге возобновить сезон, и участники АПЛ оптимистично смотрели на возможность возвращения фанатов на трибуны – этого не случится до конца года, а значит, что огромная часть ожидаемой прибыли так и не будет получена.

Трансферный бюджет можно подкрепить продажами, но с этим пока все грустно. Ожидаются предложения по Маркосу Рохо, Филу Джонсу, Крису Смоллингу, Джесси Лингарду и Диого Далоту, но за пару недель до закрытия рынка с ними нет подвижек – «Рома» хочет вернуть Смоллинга в Рим после успешной аренды в прошлом сезоне, но никак не сойдется по цене. С финансами под зарплаты для новичков чуть проще – Алексиса Санчеса слили в «Интер» за бесценок, но списали из расходов почти 11 млн его ежегодного оклада. По остальным совсем печаль, игроки чаще становятся героями мемов, чем трансферных слухов.

Парадоксально, что перечисленные футболисты уже давно вызывают вопросы по уровню игры, но в 2018-2019 годах клуб переподписал Джонса, Смоллинга и Рохо на более длительные сроки – никто из троицы не играет, если здоровы основные защитники. Как результат – у «дьяволов» самая высокая зарплатная ведомость в лиге, ежегодно они тратят на оклады более 360 млн евро. По итогам прошлого сезона клуб пробился в Лигу чемпионов и одномоментно пополнит запасы, но есть и обратная сторона – у многих игроков прописано повышение заработной платы на 25% в случае попадания в элитный еврокубок.

Прошлым летом «Юнайтед» потратил почти 160 млн евро на Харри Магуайра, Аарона Ван-Биссаку и Дэниела Джеймса, но благодаря продаже Ромелу Лукаку в «Интер» чистые убытки на рынке составили около 75 млн. В январе манкунианцы прикупили Бруну Фернандеша за 51 млн евро без учета бонусов – изначально деньги были рассчитаны на трансферный бюджет межсезонья, который и так в итоге пострадал от ковида.

Большинство клубов прибегают к рассрочкам, чтобы не нарушить благоприятный финансовый микроклимат – в текущее ТО «Ливерпуль» подписал Диого Жоту за 45 млн евро с учетом бонусов, но первоначальный платеж составил всего 5 млн. «Волки» готовы были продать игрока на 10 млн дешевле, но у «красных» не было таких денег – похожая схема сработала и в случае с переходом Тьяго Алькантары. Продающие клубы отлично понимают, что в случае с «Юнайтед» могут настаивать на единовременном платеже. Прошлым летом 80 млн евро за Магуайра отправились в «Лестер» одним траншем и создали внушительную брешь в бюджете.

The Athletic нарыл информацию о том, что по договоренности с кредиторами ежегодная прибыль клуба в каждый финансовый квартал не должна быть ниже 70 млн евро – в противном случае банки имеют право потребовать назад всю сумму или поднять процентную ставку. Второй вариант более реалистичен, на что указывают и прошлые прецеденты, да и на трансферы в отрыве от прочей финансовой деятельности этот нюанс не влияет. В подсчетах используется показатель EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) – прибыль до вычета процента по кредитам, налога на прибыль и амортизации по основным нематериальным активам.

Трансферы – это как раз про амортизацию, потому что именно так рыночные затраты отражаются в финансовой документации. Их распределяют на всю длительность контракта футболиста, суммируя с ежегодным окладом. Покупка условного Джейдона Санчо за сумму больше 100 млн евро не даст кредиторам возможность взыскать средства и обанкротить клуб, но англичанин придет в статусе одного из перспективнейших игроков планеты, к тому же с английским паспортом – профит от списания зарплаты Санчеса тут же превратится в ничто.

Зависимость «Юнайтед» от собственного долга нельзя недооценивать – по подсчетам Forbes, клуб закредитован на 620 млн евро, самый высокий показатель в мировом футболе. Благодаря размеру бренда к «красным дьяволам» все еще приходят с жирными спонсорскими сделками, и коммерческий доход остается на высоком уровне, но стабильный регресс на футбольном поле не может в перспективе не сказаться на ценности актива. Это прекрасно понимают и Глейзеры – американцы купили клуб-гегемон с Фергюсоном и Роналду, а в последние годы наблюдают за постепенным сползанием команды за пределы английской элиты.

Владельцы все 15 лет тянули из «МЮ» деньги. В 2018-м The Guardian высчитал, что за время правления семейство выкачало из команды более миллиарда фунтов, в то время как правление соседнего «Сити» аналогичную сумму вложило. С тех пор в финансовых потоках «Юнайтед» мало что поменялось – похоже, даже в критический момент Глейзеры не откажутся от корыстных интересов. В начале лета клуб взял еще 165 млн евро кредита, как тогда казалось – на трансферы. В итоге вся сумма ушла на погашение ущерба от пандемии. Коронавирус, репутация транжир, алчные владельцы, безумная трансферная политика последних лет и неважные результаты на поле – все это делает величайший клуб страны все менее конкурентным на рынке.

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