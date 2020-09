The Athletic нарыл информацию о том, что по договоренности с кредиторами ежегодная прибыль клуба в каждый финансовый квартал не должна быть ниже 70 млн евро – в противном случае банки имеют право потребовать назад всю сумму или поднять процентную ставку. Второй вариант более реалистичен, на что указывают и прошлые прецеденты, да и на трансферы в отрыве от прочей финансовой деятельности этот нюанс не влияет. В подсчетах используется показатель EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) – прибыль до вычета процента по кредитам, налога на прибыль и амортизации по основным нематериальным активам.