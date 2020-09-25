«Я ни о чем не жалею и стараюсь просто играть в футбол. Это все, что я могу делать – остальное, о чем говорится снаружи, находится вне моего контроля. Как я уже сказал, я не жалею о том, что сделал, что бы ни говорили другие – это их дело. Я знаю свое мнение о себе, и моя семья знает, кто я на самом деле, это все, что меня волнует. Я отправился в другую культуру, в другую страну, вырос как человек и футболист.