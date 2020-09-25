Полузащитник «Тоттенхэма» Гарет Бэйл прокомментировал уход из «Реала».
«Я ни о чем не жалею и стараюсь просто играть в футбол. Это все, что я могу делать – остальное, о чем говорится снаружи, находится вне моего контроля. Как я уже сказал, я не жалею о том, что сделал, что бы ни говорили другие – это их дело. Я знаю свое мнение о себе, и моя семья знает, кто я на самом деле, это все, что меня волнует. Я отправился в другую культуру, в другую страну, вырос как человек и футболист.
Вы учитесь, как справляться с ситуациями, в которых находитесь. Очевидно, я был в ситуациях огромного давления. Люди на стадионе освистывали меня. Так что да, я научился справляться с такими вещами, не воспринимать это всерьез, не принимать это слишком близко к сердцу, просто жить дальше. Это футбол – то, что ты любишь. Ты выкладываешься по полной – иногда это все, что ты можешь сделать», – рассказал футболист Sky Sports.
- Гарет перешел к «шпорам» в годичную аренду.
- «Тоттенхэм» будет платить половину оклада игрока в размере 7,5 млн евро.