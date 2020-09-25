Инсайдер итальянского телеканала Sport Italia Джанлуиджи Лонгари сообщил об интересе каталонской «Барселоны» к футболисту сборной Украины Александру Зинченко.

«Барселона» ведет переговоры с «Манчестер Сити» по поводу Зинченко. Возможен вариант с арендой на следующий сезон», – написал Лонгари в твиттере.

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«Сине-гранатовые» в межсезонье расстались с правым защитником Нелсоном Семеду – за 30+10 миллионов евро португалец отправится в «Вулверхэмптон». Слева у «блауграны» играет 31-летний Жорди Альба.

Действующее соглашение Зинченко с вице-чемпионами Англии рассчитано до конца сезона-2023/24. Он подписал новый контракт в июне 2019 года.

В чемпионате Англии-2019/20 23-летний полузащитник провел 19 матчей, в которых ни разу не забил и не сделал результативных передач, и поймал одну красную карточку.

В сезоне-2020/21 Зинченко ни разу не попал в заявку в обоих матчах «Сити» из-за мышечной травмы.

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