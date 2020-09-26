«Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Брайтон» со счетом 3:2 в матче 3-го тура чемпионата Англии.

Команда Уле-Гуннара Сульшера вела в счете до 95-й минуты, когда полузащитнику «чаек» Солли Марчу удалось выправить положение – 2:2. Однако «МЮ» все же успел заработать угловой: Харри Магуайр пробил головой, а все тот же Марч вынес мяч с ленточки.

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Затем главный арбитр Крис Кавана дал финальный свисток, зафиксировав ничью. На беду «Брайтона» в дело вмешался ВАР, зафиксировавший, что в момент удара Магуайра мяч коснулся руки Неаля Мопея. В итоге Кавана уже после финального свистка (!) назначил в ворота «чаек» пенальти. Это первый подобный прецедент в истории АПЛ.

Решающий 11-метровый успешно реализовал Бруну Фернандеш – «МЮ» победил, 3:2.

  • После двух сыгранных матчей на счету «МЮ» три очка, во втором туре «красные дьяволы» уступили «Кристал Пэлас» (1:3).
  • «Брайтон» провел все три матча, на счету команды Грэма Поттера три очка.
  • «Брайтон» 5 раз попал в каркас ворот в матче с «МЮ». Это рекорд АПЛ с момента начала подсчета статистики

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