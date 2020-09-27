Футболисты лондонских «Арсенала» и «Челси» оказались втянуты в любовный треугольник.
Подруга звезды «Челси» закрутила роман с футболистом «Арсенала». Игрок «синих» познакомился с дамой прошлым летом и пригласил ее на три дня в Лондон – он оплатил перелет, гостиницу, трансферы и все остальное, что необходимо для комфортной жизни в английской столице. Игрок водил ее по магазинам и ресторанам, чтобы произвести впечатление, но не догадывался, что она тусуется с игроком «канониров», пока он тренируется. Ни тот ни другой футболист не знали, что ухаживают за одной девушкой, но тайное стало явным.
«Оба писали ей сообщения и предлагали провести время вместе, так что она встречалась с обоими. По ее мнению, она молода, свободна и не состоит в отношениях, поэтому может встречаться с кем захочет. Будет интересно понаблюдать за игроками, когда они встретятся на поле», – цитирует источник Daily Star.
- Издание не раскрывает имена игроков и девушки.
- Команды сыграют между собой в декабре.