Перед матчем против «лис» Гвардиола пожаловался журналистам: «У меня осталось всего 13 игроков основы, поэтому проблем с выбором состава совсем нет – приходится ставить тех, кто остался в обойме». Раны залечивают Канселу, Жезус, Агуэро, Стоунз, Бернарду Силва, Гюндоган, Лапорт – ключевые игроки на своих позициях. В заявке оказался лишь Лапорт, но бросать его в бой сразу после травмы было бы слишком недальновидно.

Несмотря на проблемы, «Сити» начал матч лихо и забил уже на четвертой минуте – казалось, все идет к пятому подряд поражению «Лестера» на «Этихаде». Команда Пепа владела мячом 80% времени, а «Лестеру» не удавалось выйти даже со своей половины поля. Похоже, «горожане» и их тренер настолько поверили в себя и в победу, что заразили этой уверенностью всех следивших за матчем. Отыгранный «Лестером» под закат первого тайма гол не смутил даже букмекеров, которые уверенно давали 1 к 34 на победу «лис».

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После перерыва «Сити» навалился на ворота Шмейхеля, но мяч влетел в ворота Эдерсона. Вместо того, чтобы прижаться к своей штрафной, как это было в первом тайме, гости помчались вперед. Сложилось впечатление, что Роджерс напоил игроков зельем из любимого фильма «Астерикс и Обелиск». Всего девять минут потребовалось гостям, чтобы выйти вперед, а затем всего четыре на контрольный выстрел. У защитников «Сити» пропала скорость, отличавшая их в первом тайме, тогда как у «Лестера» стали проходить простейшие пасы за спину – спасали только своевременные выходы Эдерсона из ворот.

«Горожане» растерялись настолько, что даже не знали, что делать с мячом, который по-прежнему оставался у них. Пеп выпустил совсем юного Делапа – единственного номинального форварда в заявке на матч в отсутствие Жезуса и Агуэро. Не помогло. Быстрая и живая в первом тайме команда напомнила смартфон с одним процентом зарядки – вроде бы светится, но вот-вот умрет. Лучший хищник в АПЛ Варди расправился с таким соперником, даже не закатывая рукава – 2:5.

Гвардиола уже попадал в подобную ситуацию в Мюнхене, когда травмы выкосили полсостава. Тогда испанец нашел крайнего и уволил клубного врача Ганса-Вильгельма Мюллера-Вольфарта. Тот работал в клубе с 80-х, к нему приезжали лечиться Роналдо, Кьеллини, Оуэн, Джеррард, Модрич и другие звезды. И что же сегодня? Пока в Манчестере травмированных принимают чуть ли не в коридорах лазарета, в «Баварии» взрывает человек-гора мышц Горецка, страдавший от травм в «Шальке». Леон оказался настолько хорош, что вытеснил Тьяго из основы. Мюллер-Вольфарт вернулся в «Баварию» после ухода Гвардиолы, и эпидемия травм прошла. Может, дело вовсе не в докторе, Пеп?

Глядя на такую прокачку игроков в Мюнхене и на количество травмированных в «Сити», возникает ощущение, что Пеп допускает фатальную ошибку в методах подготовки. Тренеру «Сити» нужно срочно начать искать причину в себе, а не жаловаться и искать крайних. Проще всего было бы выпросить у шейхов еще один миллиард на усиление состава, но в условиях жесткого фэйр-плей это не вариант. Пока же все очень грустно – сезон только начался, а у главнокомандующего «Сити» армия совсем не готова.

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