«Манчестер Сити» уступил «Лестеру» в домашнем матче – 2:5.
Для испанского тренера «горожан» Пепа Гвардиолы этот матч стал 686-м в тренерской карьере и первым, в котором его команда пропустила пять мячей. Четыре мяча Пеп в последний раз пропускал с «Баварией» в матче против «Реала» в 2014 году.
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- За «лис» хет-трик оформил Джейми Варди – он второй раз забил команде Гвардиолы три мяча.
- Кроме англичанина ачивка покорялась только Месси – и то лишь однажды.
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