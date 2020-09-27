«Манчестер Сити» уступил «Лестеру» в домашнем матче – 2:5.

Для испанского тренера «горожан» Пепа Гвардиолы этот матч стал 686-м в тренерской карьере и первым, в котором его команда пропустила пять мячей. Четыре мяча Пеп в последний раз пропускал с «Баварией» в матче против «Реала» в 2014 году.

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  • За «лис» хет-трик оформил Джейми Варди – он второй раз забил команде Гвардиолы три мяча.
  • Кроме англичанина ачивка покорялась только Месси – и то лишь однажды.

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