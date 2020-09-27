Для испанского тренера «горожан» Пепа Гвардиолы этот матч стал 686-м в тренерской карьере и первым, в котором его команда пропустила пять мячей. Четыре мяча Пеп в последний раз пропускал с «Баварией» в матче против «Реала» в 2014 году.