«Бенфика» и «Манчестер Сити» обменялись защитниками Рубеном Диашем и Николасом Отаменди.
На официальном сайте португальского клуба сообщается, что трансфер 23-летнего Диаша уже согласован. «Сити» заплатит 68 миллионов евро, 3,6 миллиона – бонусы, которые достанутся «Бенфике» в случае успешных выступлений манчестерского клуба.
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32-летний Отаменди присоединится к «Бенфике» за 15 миллионов евро.
- В сезоне-2020/21 Диаш провел три матча за «Бенфику» и забил один мяч.
- Отаменди не выходил за «Сити» с прошлого сезона.
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