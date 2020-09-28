«Бенфика» и «Манчестер Сити» обменялись защитниками Рубеном Диашем и Николасом Отаменди.

На официальном сайте португальского клуба сообщается, что трансфер 23-летнего Диаша уже согласован. «Сити» заплатит 68 миллионов евро, 3,6 миллиона – бонусы, которые достанутся «Бенфике» в случае успешных выступлений манчестерского клуба.