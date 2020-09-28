«Тоттенхэм» не продает в фаншопе атрибутику с изображением и упоминанием главного тренера Жозе Моуринью, так как не имеет на это права.

А владеет правами «Челси» – в 2005 году клуб приобрел возможность пользоваться именем тогдашнего тренера. В 2006 году был официально зарегистрирован товарный знак. Договор действителен до 2025 года – мерч с Жозе появится в магазине «шпор», если он проработает в команде еще пять лет.