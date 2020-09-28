«Тоттенхэм» не продает в фаншопе атрибутику с изображением и упоминанием главного тренера Жозе Моуринью, так как не имеет на это права.

А владеет правами «Челси» – в 2005 году клуб приобрел возможность пользоваться именем тогдашнего тренера. В 2006 году был официально зарегистрирован товарный знак. Договор действителен до 2025 года – мерч с Жозе появится в магазине «шпор», если он проработает в команде еще пять лет.

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  • Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года.
  • Также Жозе тренировал в АПЛ «Манчестер Юнайтед», и у «МЮ» не было проблем с правами – видимо, клубу удалось каким-то образом договориться с «синими».

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