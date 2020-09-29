Ляказетт встретил замену на Нкетиа убитым: французский форвард не забил в самом верном моменте «Арсенала» после перерыва. От отчаяния Александр натянул джерси на лицо – это объяснимо. Его тренер вполне мог поступить таким же образом. Правда, краснеть ему пришлось бы не за себя.
Главное: во всех голах «Ливерпуля» накосячил Бельерин
Экспозицию игры «Ливерпуль» и «Арсенал» раскрыли с первых вдохов матча. Команда Клоппа примагнитила мяч к ногам, игроки Артеты встали в прочный защитный блок.
Надежность без мяча «Арсенал» достигал за счет схемы 5-2-3 и умного давления наверху. Лицом последнего был Ляказетт: именно он определял, когда «канонирам» нужно пуститься в прессинг до центрдефов и Алиссона, а когда – окопаться поглубже.
В первом случае ему помогали Обамеянг и Виллиан – они носились за Гомесом и Ван Дейком. В ситуациях второго типа Ляказетт сдерживал одного из полузащитников «Ливерпуля», его партнеры по атаке страховали края, а в центре включался кто-то из пары Джака/Эль-Ненни.
Активное давление «Арсенала». Виллиан двинул на Ван Дейка, Ляказетт подстраховал с Фабиньо
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Аккуратный вариант игры переднего блока «Арсенала». Ляказетт сдерживает передачу на Фабиньо, Эль-Ненни играет вплотную к Вейналдуму, Виллиан и Обамеянг оглядываются на фланги
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Такая картина сразу сковала нападение «Ливерпуля». Хозяева бросились работать над ошибками. Фабиньо, Кейта и Вейналдум пытались по-разному открываться внутри треугольника. Кто-то из них мог сместиться в первую линию, кто-то – открыться под пас через второго на третьего.
Все три типа открываний от полузащитников «Ливерпуля». Вейналдум отпрыгнул в первую линию, Фабиньо остался в классической зоне, Кейта разместился повыше
Фото: Other Agency
Другую попытку вскрыть защиту «Арсенала» взяли на себя лидеры атаки «Ливерпуля». Мане, Салах и Фирмино регулярно открывались к центральной линии – видимо, чтобы подцепить мяч и лично протаранить оборону гостей.
Смещение Салаха и Фирмино к центральной линии. Форварды открылись, чтобы помочь с выходом из обороны
Фото: Other Agency
Эти два инструмента работали лишь точечно. Глобально картину игры они не меняли, что вынуждало «Ливерпуль» опираться на забросы. Клопп уже шагнул этой тропой в матче с «Челси», только там ставка на забросы была осознанной – хотелось создать побольше ситуаций один-в-один, где супертрио разорвало бы любого защитника «синих». Против «Арсенала» забросы казались бессмысленными. Артета выкатил схему с пятью защитниками – как раз для подстраховок от изоляций.
Подвело исполнение. Если передний блок действовал безупречно, то сзади терялись позиции и ориентиры – в этом причина первых двух мячей в ворота Лено.
Возьмем гол Мане. «Ливерпуль» раскатал мяч с центра, Ван Дейк закинул диагональ на Трента. Первые ошибки начались уже здесь: Мэйтленд-Найлс кинулся на фулбека «Ливерпуля», из-за чего Тирни был вынужден страховать против Салаха, а Луиз – против Кейта. Так защита «Арсенала» резко сдвинулась влево и растеряла структуру.
Высокая позиция Мэйтленд-Найлса, перекос «Арсенала» налево
Фото: Other Agency
Дальше Мэйтленд-Найлс решил не восстанавливать позицию и вместо этого вальяжно зашагал к воротам. Итог – мяч прикатывает к Салаху, Тирни вынужден играть с ним один-в-один, а Луис должен прикрывать Фирмино во втором темпе.
Дуэль Салаха и Тирни, смещенная позиция Луиза
Фото: Other Agency
В последней фазе Салах проломил коридор в штрафную и пробил из открытой зоны – Холдинг поздно кинулся под блокшот. Бельерин при этом забыл про Мане, который подтолкнул мяч в ворота из-за спины защитника.
Удар Салаха. Мане выбегает из-за спины Бельерина
Фото: Other Agency
Если проще, защита «Арсенала» сломалась при включении Мэйтленд-Найлса в высокую позицию. Это вынудило двигать все личные ориентировки. А добила индивидуальная ошибка Бельерина.
Разбор второго гола «Ливерпуля» можно упростить до чек-листа: он почти полностью скопировал предыдущую ситуацию.
Мэйтленд-Найлс в высокой позиции – чек.
В предголевой ситуации Мэйтленд-Найлс вновь выбросился слишком высоко
Фото: Other Agency
Изоляция для Тирни и вскрытый полуфланг – чек.
Тирни вновь играет один-в-один, а Луис вынужден страховать сразу от двух игроков – косвенно это идет от опоздания Бельерина, которое приковывает Холдинга к Мане
Фото: Other Agency
Личная ошибка Бельерина – чек.
Бельерин бросился помогать Холдингу на втором этаже и оставил Робертсона, к которому не успел Виллиан
Фото: Other Agency
Разница между эпизодами минимальна. Фирмино не стал прорубаться в штрафную в стиле Салаха – «Ливерпуль» доставил мяч к воротам вторым темпом. В остальном – все идентично.
А третий гол, со сбитым выносом Луиса и странной игрой Бельерина (выбросился на мяч и заслонил обзор, но толком не встретил удар), лишь дорисовал картину. Артета создал крепкий план на игру без мяча. Номинально «Ливерпулю» было невыгодно ставить на игру один-в-один, но ошибки в первой линии убили эту задумку.
Детали: Клопп, разбуди Трента
У «Ливерпуля» тоже хватало проблем в защите. Громче всего они выстрелили во втором тайме, когда «красные» получили один однозначано яркий момент и два – с приставкой «почти».
Первый разразился на 59-й минуте. Ляказетт полетел в финальную треть, оббежал Гомеса и выскочил один-на-один. Перед этим француз залез в офсайд, чему могла помешать низкая позиция Трента.
Ляказетт выскакивает на передачу, глубже всех в защите «Ливерпуля» остался Александер-Арнольд
Фото: Other Agency
Спустя пять минут отгремел главный момент «Арсенала» во втором тайме. Ляказетт сделал все то же самое, только теперь Александер-Арнольд застрял еще глубже – форвард «канониров» мог игнорировать бокового арбитра.
Повторение предыдущего эпизода: Ляказетт побежал вперед, Трент застрял
Фото: Other Agency
Последний эпизод из подборки вспыхнул на 76-й минуте. Нкетиа открылся в стиле Ляказетта – здесь сыграли блестящий тайминг паса от Себальоса и задержка от Гомеса все с тем же Трентом.
Последний эпизод из подборки: Нкетиа не вылез в офсайд из-за низких позиций Гомеса и Александер-Арнольда
Фото: Other Agency
Все три момента объединяют высокая линия и медленная реакция защиты «Ливерпуля» с Трентом во главе. Клопп должен срочно взяться за методички и стукнуть ими Александер-Арнольда – более фактурный соперник обязательно вытянет из таких моментов голы.
А вот Артете наверняка обидно. Его система пострадала точно от таких же личных огрехов, но для «канониров» ошибки оказались смертоносными.