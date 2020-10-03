Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался в преддверии матча четвертого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед», который был предыдущим местом его работы.
«Болельщики знают, что в «Манчестер Юнайтед» я отдавал все, что мог. Я выиграл все, что можно было выиграть, отдавал клубу свою жизнь и демонстрировал профессионализм – как и всегда. В клубе я встретил много замечательных друзей, которые остались на всю жизнь. У меня только хорошие чувства, которые придется забыть на 90 минут, потому что в эти 90 минут выиграть хотят обе команды – ведь это футбол.
Что касается жажды мести... Я столько раз выигрывал на «Олд Траффорд» – и как тренер «МЮ», и как тренер соперников. За что мстить? Никто там не относился ко мне плохо, все были добры», – цитирует 57-летнего Моуринью Goal.
- «МЮ» и «Тоттенхэм» сыграют 4 октября в 18:30 (мск).
- Моуринью работал в «Манчестере» в 2016-2018 годах, выиграл Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.