«Болельщики знают, что в «Манчестер Юнайтед» я отдавал все, что мог. Я выиграл все, что можно было выиграть, отдавал клубу свою жизнь и демонстрировал профессионализм – как и всегда. В клубе я встретил много замечательных друзей, которые остались на всю жизнь. У меня только хорошие чувства, которые придется забыть на 90 минут, потому что в эти 90 минут выиграть хотят обе команды – ведь это футбол.