Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался в преддверии матча четвертого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед», который был предыдущим местом его работы.

«Болельщики знают, что в «Манчестер Юнайтед» я отдавал все, что мог. Я выиграл все, что можно было выиграть, отдавал клубу свою жизнь и демонстрировал профессионализм – как и всегда. В клубе я встретил много замечательных друзей, которые остались на всю жизнь. У меня только хорошие чувства, которые придется забыть на 90 минут, потому что в эти 90 минут выиграть хотят обе команды – ведь это футбол.

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Что касается жажды мести... Я столько раз выигрывал на «Олд Траффорд» – и как тренер «МЮ», и как тренер соперников. За что мстить? Никто там не относился ко мне плохо, все были добры», – цитирует 57-летнего Моуринью Goal.

  • «МЮ» и «Тоттенхэм» сыграют 4 октября в 18:30 (мск).
  • Моуринью работал в «Манчестере» в 2016-2018 годах, выиграл Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.

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