Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса прокомментировал влияние Пепа Гвардиолы на футбол перед матчем с «Манчестер Сити» в АПЛ.

«Гвардиола причинил много вреда футболу, потому что непреднамеренно изобрел систему, с помощью которой защищаются против команд Пепа», – цитирует аргентинца Goal со ссылкой на DAZN. Бьельса имеет в виду, что большинство команд выставляют против Гвардиолы автобус у своих ворот.