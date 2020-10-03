Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса прокомментировал влияние Пепа Гвардиолы на футбол перед матчем с «Манчестер Сити» в АПЛ.
«Гвардиола причинил много вреда футболу, потому что непреднамеренно изобрел систему, с помощью которой защищаются против команд Пепа», – цитирует аргентинца Goal со ссылкой на DAZN. Бьельса имеет в виду, что большинство команд выставляют против Гвардиолы автобус у своих ворот.
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- «Лидс» сыграет с «Манчестер Сити» 3 октября в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой можно тут.
- Гвардиола не раз говорил о важности влияния Бьельсы на собственные тренерские методы.
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