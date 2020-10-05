Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани официально стал игроком «Манчестер Юнайтед». Он подписал контракт на один сезона с возможностью продления своей карьеры на «Олд Траффорд» еще на год.

Вопросы по личным условиям Кавани утряс еще в субботу, 3 октября. Сообщалось, что уругваец выбил зарплату в 10 миллионов евро за сезон.

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В июне 2020 года Матадор покинул «ПСЖ» после семи сезонов во Франции и оказался в статусе свободного агента. Инсайдер The Guardian Фабрицио Романо писал, что изначально представители 33-летнего Кавани просили комиссию за сделку в размере 10 млн евро, но «МЮ» отказался от выплаты такой крупной суммы.

  • В чемпионате Франции-2019/20 уругваец провел всего 14 матчей и забил четыре мяча.
  • В межсезонье Кавани вел переговоры с «Бенфикой», но лиссабонский клуб отказался от сделки из-за высокой зарплаты футболиста.

Кавани занят популяризацией мужского балета вместо поиска нового клуба

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