В январе на дом функционера в Чешире напала группа из 20 болельщиков «дьяволов» – фаны выразили недовольство работой клуба на рынке и устроили ад с использованием баллончиков краски, файеров и дымовой шашки. Как сообщает Mirror, в клубе боятся повторения сценария в последний день нынешнего ТО и приставили к Эду еще больше охраны.