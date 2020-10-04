«Манчестер Юнайтед» усилил охрану исполнительного директора Эда Вудворта перед закрытием трансферного окна.

В январе на дом функционера в Чешире напала группа из 20 болельщиков «дьяволов» – фаны выразили недовольство работой клуба на рынке и устроили ад с использованием баллончиков краски, файеров и дымовой шашки. Как сообщает Mirror, в клубе боятся повторения сценария в последний день нынешнего ТО и приставили к Эду еще больше охраны.

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  • Единственным трансфером команды остается подписание Донни ван де Бека. По данным английских источников, манкунианцы заплатили за него 35 млн евро + 5 млн в качестве бонусов. По слухам, клуб подпишет Эдинсона Кавани свободным агентом.
  • Вудворд работает в «МЮ» с 2005 года, а с 2013-го занимается трансферами. Его работа на рынке многократно подвергалась критике.

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