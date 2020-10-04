Первый тайм матча «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» – кошмар. Настоящий хоррор, будто сценарий написал Стивен Кинг. Это действительно жестоко: заработать пенальти на первой минуте, а к шестой уже гореть 1:2. К концу тайма манкунианцы пропустили в четыре раза больше, чем забили. Довольная физиономия Жозе Моуринью походила на треснувший переспелый арбуз, а лицо Уле-Гуннара Сульшера стало одного цвета с седой макушкой. И в то же время было интересно: что он скажет в перерыве этим миллионерам, чтобы они забегали? Когда норвежец только начинал работу в «Юнайтед» как главный тренер, ему помогал сэр Алекс: перед Boxing Day-2018 легендарный старик приезжал на базу, корректировал тренировки и заряжал игроков речами.

К сожалению, у норвежца нет ни авторитета, ни харизмы, которые сравнились бы с сэром. Ведь когда-то шотландец оказывался в подобной ситуации: 29 сентября 2001 года «МЮ» летел «шпорам» 0:3 к перерыву. Это был позор – титулованные «дьяволы» проигрывали «Тоттенхэму» с 12-го места. Тогда в первом тайме ветераны Пойет и Шерингем возили хваленых манкунианцев, а Фердинанд, Циге и Ричардс забили три безответные банки. Чтобы вернуться в игру, сэр Алекс попросил команду забить быстрый мяч – без криков, воплей и швыряния бутс в Бекхэма. Сработало: на 46-й минуте Коул отыграл один гол и понеслось. Блан, Ван Нистелрой, Верон и Бекс испепелили «шпоры» и легендарно выиграли 5:3.

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С тем «Тоттенхэмом» было несложно. Как известно, его лучше всего характеризовали в «Залечь на дно в Брюгге»: «Дерьмом ты не был, но и до вершин не добрался». К 2001-му в активе у лондонцев был всего один трофей – Кубок Лиги в 1999-м. А в АПЛ за 11 лет они доползали лишь до седьмого места. «Тоттенхэм» настолько не считали за серьезный клуб – особенно в Манчестере – что однажды сэру Алексу хватило трех слов, чтобы настроить «Юнайтед» на победу.

Главной силой Фергюсона всегда была эмпатия – шотландец прекрасно читал настроение своих игроков, чувствовал атмосферу раздевалки и мысли ее обитателей. Однажды перед матчем против «шпор» футболисты собрались в раздевалке «Олд Траффорд». Они с некоторым раздражением ждали установку на от Фергюсона – плюшевый характер лондонцев уже был мемом, слушать об этом еще 15 минут неохота.

«Я думал: пожалуйста, только не надо сейчас про «Тоттенхэм», мы все знаем, что это такое: они хорошие и ладненькие, но мы их, блин, поимеем», – вспоминал в автобиографии Рой Кин. И вот когда команда была готова уснуть от ненужной установки, в раздевалку спокойно вошел сэр Алекс, в тишине оглядел команду, подумал и сказал: «Ребят, это «Тоттенхэм». И ушел под хохот. «Гениально», – Кин восторгается до сих пор.

В октябре 2020-го Сульшер оказался в точно такой же ситуации, как сэр Алекс в 2001-м, когда проигрывал в три мяча «шпорам». Неизвестно, кричал ли норвежец в перерыве или тоже спокойно просил забить быстрый гол, только после 15-минутной паузы «МЮ» вышел на поле, чтобы пропустить еще два. Никакого камбека, никакого класса. Ребят, это «Тоттенхэм». А это – «МЮ». До вершины теперь далеко, а канализацией уже попахивает – после поражения «Юнайтед» скатился на 16-е место.

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