«Манчестер Юнайтед» уступил «Тоттенхэму» со счетом 1:6 в матче АПЛ.

Это всего лишь второе домашнее поражение «МЮ» в АПЛ с настолько крупным счетом – первое случилось в октябре 2011 года в дерби против «Манчестер Сити». Том самом с надписью «Why always me» на футболке Марио Балотелли.

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Соседи «красных дьяволов» не упустили случай подколоть исторического соперника. Твиттер «Сити» репостнул результат матча со страницы «шпор» и прикрепил эмодзи рукопожатия.

  • «Манчестер Юнайтед» пропустил четыре гола в первом тайме матча АПЛ впервые в истории. Это их 1079-я игра в турнире.
  • Во втором тайме Эрик Ламела вломил Антони Марсьялю с локтя, француз отмахнулся в ответ и получил красную – полузащитник «шпор» в своем стиле изобразил предсмертные муки.

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