«Манчестер Юнайтед» уступил «Тоттенхэму» со счетом 1:6 в матче АПЛ.
Это всего лишь второе домашнее поражение «МЮ» в АПЛ с настолько крупным счетом – первое случилось в октябре 2011 года в дерби против «Манчестер Сити». Том самом с надписью «Why always me» на футболке Марио Балотелли.
Чемпионат России
Хвича убежал со своей половины, убрал двоих и вкрутил в дальний угол
Соседи «красных дьяволов» не упустили случай подколоть исторического соперника. Твиттер «Сити» репостнул результат матча со страницы «шпор» и прикрепил эмодзи рукопожатия.
- «Манчестер Юнайтед» пропустил четыре гола в первом тайме матча АПЛ впервые в истории. Это их 1079-я игра в турнире.
- Во втором тайме Эрик Ламела вломил Антони Марсьялю с локтя, француз отмахнулся в ответ и получил красную – полузащитник «шпор» в своем стиле изобразил предсмертные муки.
Чемпионат России
«Ростов» провалил месть «Сочи», Заболотный ввалил красоту через себя
Чемпионат Англии
«Тоттенхэм» унизил «МЮ». 20 лет назад Фергюсону хватило трех слов, чтобы уничтожить «шпор»