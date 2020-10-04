«АПЛ — лучшая лига мира». Фраза, которая за последние несколько лет стала нарицательной, 4 октября обрела новый смысл. Обычно за этим высказыванием скрываются воспоминания о крутых битвах грандов, о легендарном чемпионстве «Лестера»-2015/16 и других сочных историях команд и отдельных игроков.

Если сегодня произнести эту фразу, то смысл будет один: только в Англии возможны настолько неожиданные разгромы. «Вест Хэм» выключил «лис» на старте игрового дня и, казалось, что этот матч может стать главной сенсацией тура. Дальше было шоу в Манчестере и бенефис главного дьявола Англии Жозе Моуринью. Вот только заключительный матч тура затмил все предыдущие сенсации - «Вилла» уничтожила чемпионский «Ливерпуль» со счетом 7:2. После такой жестокой расправы даже фанаты «МЮ» нашли что-то хорошее в памятном вечере.

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MVP мощнейшего разноса триумфаторов АПЛ точно стал Джек Грилиш, капитан «Виллы». Он поучаствовал в пяти из семи голевых атак, сначала отдав три сочных паса, а следом заправив их двумя банками личного производства. Но о Грилише и так знают очень много – уже все признали, что парень перерос уровень бирмингемцев и ему пора в топ-клуб. Все тот же «МЮ» попытался выудить у «Виллы» капитана Джека, но услышал сумму в 75 миллионов евро и сразу умерил свой пыл. Однако еще в первом тайме хет-триком «Ливерпуль» приговорил совсем другой футболист: о нем многие свидетели исторического выноса Мерсисайда услышали впервые.

Олли Уоткинс, форвард «львов», дебютировал в АПЛ 21 сентября в уже неюном для спортсмена возрасте (24 года), а спустя 13 дней вколотил свой первый гол. И второй. И третий. Еще и отметился ассистом. В общем, англичанину можно заканчивать сезон прямо сейчас – его лучший перфоманс в карьере, скорее всего, уже состоялся. Однако звезда Уоткинса зажглась не в Бирмингеме 4 октября – в «Виллу» центрнап пришел в качестве самого дорогого трансфера «львов» – за игрока Чемпионшипа боссы бирмингемцев отдали 30 миллионов евро.

Олли не из тех футболистов, которые росли в крупнейших английских академиях, но оказались не нужны своим топ-клубам и были проданы в Чемпионшип. Уоткинс начал свою профессиональную карьеру в команде из Лиги 2 и лишь в сезоне-2017/18 дебютировал в Чемпионшипе – его забрал к себе «Брентфорд». Два невнятных сезона от англичанина в плане статистики объяснялись его позицией на поле – он был не центральным нападающим, а вингером, причем использовался на обоих флангах. Лишь перед сезоном-2019/20 главный тренер команды Томас Франк выразил желание поставить Уоткинса в центр нападения: из «Брентфорда» в «Брайтон» убежал Ниль Мопе и датчанину нужен был наконечник. Он его нашел.

«Мы были убеждены, что сможем сделать из него топового нападающего», – заявил Франк в конце прошедшего сезона, когда Олли стал главным бомбардиром клуба и вторым голеадором лиги. Его 26 голов в Чемпионшипе, которые почти вывели «пчел» в АПЛ (проиграли «Фулхэму» в финале плей-офф), не оставили шансов другим номинантам – Уоткинс был признан лучшим игроком сезона в второй по силе лиге Англии. С такими вводными оставаться вне АПЛ – настоящее преступление.

Олли рассматривался «Виллой» параллельно с Тэмми Абрахамом из «Челси» - тот молод и амбициозен, но уже знаком с уровнем команд в Премьер-лиге. Молодой англичанин отказался от варианта с переездом в Бирмингем, поэтому «львы» отвалили тридцатку за Олли.

До матча с «Ливерпулем» Уоткинс уже успел посиять: в дебютной игре за «Виллу» англичанин вколотил мяч в ворота скромного «Бёртона», а спустя девять дней огорчил чуть менее скромный «Бристоль». Сейчас в один ряд с командами Лиги 1 и Чемпиошипа встал чемпион АПЛ.

«Ливерпуль» Фото: Getty Images

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