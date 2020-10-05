Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и защитник Вирджил ван Дейк прокомментировали сокрушительное поражение от «Астон Виллы» (2:7) в четвертом туре АПЛ.

«Сперва нужно сказать, что «Астон Вилла» сыграла очень хорошо. Они находились в отличной форме, были очень умны и очень целеустремлены. А мы нет. У нас были хорошие моменты, которые мы не использовали, но когда пропускаешь семь, вряд ли можно говорить о том, что счет мог бы быть 7:7.

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Очевидно, мы допустили слишком много ошибок, причем огромных. Все началось с первого гола, а потом мы ошибались у ворот. Теряли мяч в неподходящих зонах, не защищались должным образом. Все выглядело так, будто мы упустили нити игры после 0:1. Несколько лет назад мы сказали себе, что хотим творить историю. Это был исторический момент, но явно не того типа», – цитирует 53-летнего Клоппа BBC.

«Трудно проигрывать так, как сегодня, – согласен с тренером 29-летний Ван Дейк. – Для начала нужно похвалить «Астон Виллу» – они это заслуживают. А мы не были собой от начала и до конца матча. Мы разочарованы – нельзя проигрывать с таким счетом. Но нужно держаться вместе и не допустить, чтобы подобное повторилось. Мы должны были быть лучше во всех аспектах игры. Теперь надо пережить это».

«Ливерпуль» пропустил 7 мячей впервые в истории АПЛ.

2:7 – крупнейшее поражение в тренерской карьере Клоппа.

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