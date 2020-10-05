4 октября в АПЛ стало историческим днем – «Ливерпуль» сыграл 2:7 с «Астон Виллой», а «Тоттенхэм» Жозе Моуринью разгромил «Манчестер Юнайтед» – 6:1. Собрали все цифры позора действующего чемпиона – но немного будет и о «МЮ».

Команда, которой руководит Юрген Клопп, впервые пропустила семь мячей в одном матче. В 2006 году «Майнц» Клоппа пропустил шесть от «Вердера».

Чемпионат Англии Клопп и Ван Дейк прокомментировали 2:7 от «Астон Виллы» ЧАС НАЗАД

Пять мячей «Ливерпуль» Юргена уже пропускал – в сентябре 2017 года от «Сити». Шесть «Ливерпуль» пропустил в мае 2015-го от «Стока», но еще без Клоппа.

«Ливерпулю» не забивали семь с 1963 года – тогда постарался «Тоттенхэм» в Кубке Лиги. В АПЛ «красные» не пропускали столько никогда.

Нападающий «Виллы» Олли Уоткинс – 10-й игрок в истории АПЛ, кому удалось оформить хет-трик в ворота «Ливерпуля». В последний раз это сделал Димитар Бербатов в составе «МЮ» 10 лет назад.

Олли Уоткинс Фото: Getty Images

«Ливерпуль» пропустил на «Вилла Парке» больше (семь), чем в 13 первых выездных матчах прошлого сезона (шесть). В сезоне-2019/20 они пропустили седьмой гол на выезде 29 февраля.

Статистика забитых-пропущенных «Ливерпулем» после четырех туров – 11:11.

В сезоне-2004/05 «Челси» Жозе Моуринью пропустил 15 мячей за все 38 игр, а «Ливерпуль» и «МЮ» пропустили 13 на двоих за один день.

Ошибки, стоившие гола от голкиперов «красных»: 1 в 32 матчах у Алиссона, 3 в 12 матчах у Адриана.

Во второй раз действующий чемпион пропускает 7 мячей – в 1953 году так же не повезло «Арсеналу».

И немного радостного – Мохамед Салах забил 100 мячей в английском футболе – 98 за «Ливерпуль» и еще 2 за «Челси».

Чемпионат Англии Уоткинс дебютировал в АПЛ лишь в 24 года. И уже в третьей игре приговорил «Ливерпуль» 8 ЧАСОВ НАЗАД