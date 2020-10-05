Успокаивающая интонация, поднятые брови, выражение лица в духе «да ладно, бывает» – Сульшер всегда одинаково реагирует на поражения «МЮ». Глядя на него, осознаешь: ничего страшного, это же всего лишь футбол, скоро будет новый матч – может, там «дьяволы» победят.

Уле-Гуннар умеет расслабить и утешить, но проблема в том, что за устойчивую психику не дают трофеи. Норвежец трудится в Манчестере почти два года, и с этим коучем уже все ясно – его статус непозволительно часто скатывается от спасителя «Юнайтед» к физруку.

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Уле Гунар Сульшер, «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Периодичность взлетов и спадов «МЮ» настолько очевидна, что их можно обводить в календаре. Уле разрывал с «дьяволами» в первые месяцы работы (даже прошел «ПСЖ»), а потом без шансов слил «Барсе» и угробил финиш АПЛ-2018/19. Следующий сезон как раз стартовал с кризиса (пятое место к январю), но летом 2020-го «дьяволы» перестреляли всех в стиле «Брата-2». Ни одного поражения, третье место, Лига чемпионов – наверное, надо было радоваться, но заряда хватило на полтора месяца.

Сначала Сульшер абсолютно беспомощно пустил «Челси» в финал Кубка Англии. Затем нелепо схлопнулся на «Севилье», первом серьезном оппоненте в ЛЕ. Логично, что и новый сезон начался с унижений: локального (предупредительные 1:3 от «Кристал Пэлас») и легендарного (убийственные 1:6 от Моуринью). Фанаты «МЮ» уже вышли протестовать против Глэйзеров и Вудворда (он привез лишь Ван де Бека), но Сульшер тоже заслуживает свиста.

1:6 – точно не вина жадных руководителей, а конкретный крах Уле-Гуннара и его блистательного матч-менеджмента. После игры Сульшер долго анализировал удаление Марсьяля, но изгнание атакующего игрока не должно так влиять на оборону – красную получил не ключевой ЦЗ, а фактически форвард. Соответственно, домашний разгром целиком на совести норвежца – с этим не поспорить.

Вообще, при Сульшере темные периоды «МЮ» ощутимо длиннее беспроигрышных серий. Команда проводит на пике формы 7-9 недель, но дальше неминуемо сдувается и оживает лишь против грандов (и то не всегда). Например, в прошлом сезоне Сульшера выручили декабрьские победы над «Сити» и «Тоттенхэмом»: они убедили фанатов и боссов, что норвежец способен гасить топов и бороться за титулы. Разумеется, вскоре «МЮ» уступил «Уотфорду», а затем и «Арсеналу» – на них стабильности уже не хватило. И такое происходит регулярно: на каждый яркий матч – пара тоскливых.

«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

Сейчас «Юнайтед» плавает над зоной вылета с 11 пропущенными голами – прямо как у «Фулхэма», который тащится последним. Конечно, есть вероятность, что Сульшер снова экстренно врубит фирменный турбо-режим и начнет всех разматывать, но сейчас это крайне маловероятно.

Во-первых, пока что «дьяволы» играют феерически бестолково и хаотично – непонятно, как можно оперативно исправить настолько тотальный рассинхрон. Во-вторых, пора заглянуть в расписание и ужаснуться. С 24 октября «Юнайтед» ждут адские недели: сначала «Челси» (реванш за прошлый сезон), потом «Арсенал» (тоже в порядке), дальше – пугающий «Эвертон», который пока всех выносит. В Лиге чемпионов тоже мрак: 20 октября – кровожадный «ПСЖ», а через неделю – хладнокровный и выстроенный «Лейпциг».

Этот отрезок станет решающим для Уле-Гуннара. Пока что все видится так: «Юнайтед» наполучает от лондонских грандов, наберет максимум одно очко в ЛЧ, а затем встретит нокаутирующий удар от Анчелотти – тогда Сульшера вышвырнут еще до Рождества.

Но даже если норвежец достойно продерется сквозь жуткий календарь, глобально ничего не поменяется – чуть позже «МЮ» все равно накроет очередной кризис. Главное, чтобы он был жестким. Только безнадежное падение Сульшера заставит фанов признать, что дело не в жадности боссов, а в том, что тренеру критически не хватает скиллов.

Уле-Гуннар Сульшер Фото: Getty Images

И тогда Уле-Гуннара все равно снимут: без скандалов и протестов, но с поднятыми бровями, успокаивающей интонацией и унылым прощанием.

«Это футбол, здесь иногда увольняют, но я благодарен «МЮ» за такой шанс», – Сульшер настолько предсказуем, что уже сейчас можно безошибочно спрогнозировать его последнее манчестерское интервью.

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